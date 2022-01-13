Глядя на разгромленный Казахстан, Лукашенко решил выставить счёт управдомам-змагарам за Беломайдан

13.01.2022  23:13 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Беспорядки, Дзен, ЖКХ, Казахстан, майдан, Общество, погромы, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозиционно настроенных председателей домовых комитетов в нанесении материального ущерба в ходе массовых протестов в 2020 году.

Об этом он заявил сегодня на совещании в правительстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозиционно настроенных председателей домовых комитетов в нанесении материального ущерба...

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«Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям, общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана», – отметил он.

«В подавляющем числе случаев это происходило при попустительстве, а иногда по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги.

Мною давались поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и иных организаций за не обеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества.

Какую позицию они занимали, я уже не говорю, но мы все это прекрасно помним. Опыт Казахстана позволяет нам делать жесткие выводы и так же жестко действовать по недопущению подобных случаев», – сказал Лукашенко.

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