«Гнать из Арцаха» – в Степанакерте обвинили либеральный телеканал «Дождь» в антиармянской пропаганде

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Либеральный телеканал «Дождь» выдал кадры обстрела Степанакерта за бомбардировки азербайджанского города Тертер.

Когда фейк разоблачили, телеканал вынужденно извинился, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в эфире Дождя произошла ошибка: на включение корреспондента с рассказом о событиях в азербайджанском городе Тертер попали кадры обстрелов из города Степанакерт. Из этого у зрителя могло создаться впечатление, что телеканал Дождь выдает за события в Тертере происходящее в Степанакерте. Это не так. Случившееся в эфире – ошибка. За которую мы приносим извинения всем нашим зрителям», – говорится в сообщении, размещенном в официальных соцсетях «Дождя».

При этом в Нагороном Карабахе уверены, что либеральный телеканал намеренно делает антиармянские сюжеты.

Напомним, «Дождь» неоднократно ловили не фейках последние два месяца в Белоруссии. Так, именно от этого телеканала распространилась ложная информация о десятках погибших в первую ночь после выборов.

Кроме того, «Дождь» выдавал многотысячное воскресное шествие в Минске за марш рабочих к МЗКТ, которого на самом деле не было.