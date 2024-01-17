Гнать ВСУ до Измаила, а Галицию втюхать Западу – военный эксперт

Владимир Гладков.  
17.01.2024 18:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


При разделе Украине её западную часть лучше отдать европейцам, чтобы они там сами разбирались с самостийностью и байками про древних укров.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При разделе Украине её западную часть лучше отдать европейцам, чтобы они там сами разбирались...

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На вопрос, куда нужно отбросить ВСУ, чтобы обезопасить Россию, эксперт назвал город Измаил Одесской области.

«Во всяком случае, это будет логично. Это будет выход на историческую границу, и это будет означать раздел Украины с исчезновением её как субъекта.

Мне кажется, что Западную Украину логично было бы в данном случае отдать Западу. И пусть они там разбираются с тем, что им будут рассказывать про незалежность и  многотысячелетнюю историю», – ответил Крамник.

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