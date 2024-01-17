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При разделе Украине её западную часть лучше отдать европейцам, чтобы они там сами разбирались с самостийностью и байками про древних укров.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, куда нужно отбросить ВСУ, чтобы обезопасить Россию, эксперт назвал город Измаил Одесской области.

«Во всяком случае, это будет логично. Это будет выход на историческую границу, и это будет означать раздел Украины с исчезновением её как субъекта. Мне кажется, что Западную Украину логично было бы в данном случае отдать Западу. И пусть они там разбираются с тем, что им будут рассказывать про незалежность и многотысячелетнюю историю», – ответил Крамник.