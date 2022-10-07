Гнездо «либеральной мразоты» Екатеринбург признается в любви к Пугачевой, оскорбившей Россию

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Новости Украины

Уральский государственный театр эстрады решил отметить отъезд из России популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой показом спектаклей «Алла Трибьют» 14 и 15 октября.

Об этом сообщается на сайте театра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот проект – признание в любви Примадонне. Безусловно, для всех она разная. И в то же время для всех она – своя – АЛЛА. Воплощение нашей Родины, которая поет! Алла Пугачева – воплощение лучших качеств России – таланта, душевности, искренности», – говорится в анонсе.

Организаторов не смущает, что перед отъездом певица обозвала россиян в американской соцсети холопами и рабами. Хотя Пугачева не выйдет на сцену, авторские отчисления она получит. Интересно, что купить билет на «Алла Трибьют» можно по Пушкинской карте (проект Минкультуры России, который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета).

Между тем, российские музыкальные радиостанции исключают песни Пугачевой из эфиров, ссылаясь на то, что свежих композиций у певицы давно нет.

Как сообщает «Комсомольская правда», по заявлениям неравнодушных сограждан Генпрокуратура РФ сейчас ищет следы разжигания ненависти в скандальном посте певицы, а Следственный комитет – признаки отмывания денег.

«Сама по себе проверка еще ни о чем не говорит. Если поступило заявление, проверка должна состояться в любом случае, хотя бы просто формальная. В случае с “разжиганием ненависти” обязательно должна быть проведена лингвистическая экспертиза или предварительное исследование, на основании которого прокурор решит, возбуждать дело или нет. Максимальное наказание по статье – до пяти лет лишения свободы. Но это преступление средней тяжести, и для лица, впервые его совершившего, имеющего положительные характеристики и так далее, о реальном сроке речи не идет. В самом плохом случае Алла Пугачева ограничится штрафом или условным сроком. Чтобы доказать отмывание денег, налоговая инспекция должна обнаружить, что доходы и расходы Аллы Пугачевой не совпадают. И если нарушение подтвердится, наступает административная ответственность – штраф, взыскание налога. При этом у ФНС есть ограничение по сроку давности – всего три года. Еще одна ситуация – уклонение от уплаты налогов. Здесь нужен крупный размер ущерба: более 2,7 млн рублей неуплаченных налогов за три финансовых года подряд; впервые привлекаемым реальный срок не дают», – пояснил адвокат Игорь Скрипка.

Также пять ведомств Подмосковья уточняют законность постройки замка Пугачевой в деревне Грязь. Работа началась после обращения в Главное управление государственного строительного надзора юриста Ярослава Михайлова, директора АНО «Охрана вод и лесов». По данным специалиста, при строительстве был нарушен ряд законов и данный замок подлежит сносу.

Перед отъездом в Израиль Пугачева выставила свой замок на продажу за миллиард рублей. До окончания проверки, замок продать будет фактически невозможно.

Телеканал «Царьград» полагает, что певице удастся избежать всех неприятностей, поскольку она имеет влиятельных покровителей в российских власти и бизнесе.

Орденами «За заслуги перед Отечеством» разных степеней Пугачёву последовательно награждали Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и Владимир Путин. У певицы дружеские отношения с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и олигархами Михаилом Прохоровым, Михаилом Ходорковским, Романом Абрамовичем и Шабтаем Калмановичем, который финансировал многие проекты Пугачевой. Кроме того, певицу поддерживает влиятельное в России гей-лобби. По словам эксперта Общественной Палаты РФ Вадима Манукяна, запрет на негативные высказывания о «примадонне» был снят только недавно.

Сама Пугачева, как пишут – оформившая гражданство в Израиле, продолжает тролить бывших поклонников в соцсетях.

«Единственный способ жить хорошо – сразу уходить оттуда, где плохо», – написала она «ВКонтакте», вызвав на себя волну негодования подписчиков.

Пугачева сбежала из России в Израиль вместе со своим мужем Максимом Галкиным еще в марте. Затем она вернулась, якобы для того, чтобы повести детей в школу. Затем она публично выступила в поддержку своего мужа, объявленного иноагентом, за регулярные антироссийские высказывания.

Либералы ожидали, что демарш Пугачевой вызовет волну недовольства в народе, но получилось наоборот: певицу обругали на ее же страницах в соцсетях. В итоге она выставила на торги свой элитный особняк в деревне Грязи и уехала из России.