«Гниение страны хуже, чем горячая война», – Савченко

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы остановить процесс «гниения» на Украине, стране необходим авторитарный режим правления, к которому, впрочем, не готова нынешняя правящая элита.

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ты хочешь что-то сделать осознанно не для себя, а для общества, то это совсем иной путь, и ты его по-иному пройти должен. Поэтому железным кулаком нужно начинать делать работу, когда она, наверное, тебе в кайф, ибо если она тебе не в кайф, то ты собой не пожертвуешь, а загнешься на полпути.

Поэтому я думаю, что железным кулаком – это самый правильный момент в данном переходном периоде. Если мы хотим сейчас закончить войну, если мы хотим сейчас навести порядок в обществе, если мы хотим сейчас перепрограммировать общество, то сейчас самое время авторитаризма», – заявила Савченко.

«У нас сейчас гниющая война. Она никак не влияет на реформы, потому что – это гибридная война. Как говорил Порошенко, что гибридная война не имеет конкретной зарубы, когда человека выворачивает. Мы воюем, а у нас кричат о том, что блокируют, то торгуют, кто-то не хочет окончания войны, ибо только стал на потоки, кто-то кричит о своей Липецкой фабрике, бизнесе.

Если бы это была действительно геноцидная война, разрушительная, когда шли просто вырезать людей, чтобы забирать территории и уничтожить все население, то была бы совсем иная война, а то, что у нас сейчас происходит – гнилая война.

Общество не убивают, кроме тех жертв, которые на фронте, но общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся. Процесс гниения страны – это даже хуже, чем горячая война», – заявила Савченко.