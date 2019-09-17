Гнилые делишки: Соратник Медведчука помог обелить украинских нацистов

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович, сегодня с экранов ТВ критикующий участников переворота – Евромайдана, в 2014 году помогал обелению имиджа наиболее радикальных боевиков – экстремистов «Правого сектора».

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы в ходе обмена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Рабиновича, да, он очень много нам, «Правому сектору», помогал в процессе майдана… На протяжении конца февраля – начала марта 2014 года Ярош и частично я, но в основном Ярош, провёл очень много встреч с послами всех европейских стран и частично – мира.

Интерес к «Правому сектору» был чрезвычайно большой. И, если говорить правду, то первая встреча состоялась, благодаря тому, что Рабинович организовал встречу с послом Израиля», – рассказал Карпюк.

«В ходе этой встречи мы сразу нашли с ним взаимопонимание, Ярош, я присутствовал, ещё наши люди. И прямо на этой же встрече Рабинович и этот посол написали текст заявления, который тут же был размещён на сайте посольства Израиля на Украине. И как только это заявление было размещено в интернете, сразу хлынули предложения от разных посольств насчёт того, что есть интерес пообщаться с Ярошем.

Почему? Потому что там было чётко указано: нет никакого «антивесмитизма», «антидевитизма» (видимо, имеется в виду антисемитизм – ред.) или ещё чего подобного, ксенофобий разнообразных, в которых нас обвиняли, что это нормальные люди, с которыми мы нашли общие знаменатели в разных вопросах», – добавил националист.