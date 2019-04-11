«Гниющее правосудие» – сериал от «Русского блока»

11.04.2019, Севастополь, Виктор Орлов

«Русский блок» презентовал новый документальный сериал «Гниющее правосудие», который посвящен истории лидера организации Геннадия Басова, осужденного, как утверждают его защита, по заказу «кладбищенской мафии» после попытки ликвидировать коррупционные схемы на рынке ритуальных услуг Севастополя.

Авторы обещают, что на канале «Русского блока» в ближайшее время будет опубликовано «несколько десятков роликов».

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