29.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Гнусная ложь: Как киевская пропаганда врёт о Донбассе

В подконтрольном украинской стороне населенном пункте Артёмово под обстрелом погибла 15-летняя девочка.

Украинская пропаганда тут же раструбила о том, что в гибели ребенка виноваты «пророссийские сепаратисты».

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Однако мать погибшей дала интервью телеканалу «1+1», где выразила уверенность, что артиллерийский снаряд прилетел с расположенных неподалеку позиций ВСУ.

«Оно грохнуло, был выстрел, и прошло три секунды. Какое может быть расстояние, откуда можно стрелять, если оно летит – ну, пять секунд от силы? Свои же стреляли», – заявила женщина.

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Один из главных пропагандистов нынешнего нацистского режима Вахтанг Кипиани, автор проекта «Историческая правда», прилюдно отчитал «1+1» за то, что телевизионщики не вырезали разоблачающие преступления ВСУ слова матери из эфира.

«Её мама не сомневается, что стреляли… Вооруженные Силы Украины. Я более трёх лет работал редактором ТСН. И, если бы вчера пришлось бы готовить материал к эфиру, то, не колеблясь, вырезал бы из слов матери это дебильное ватное утверждение о том, что стреляли «свои». Это не цензура, а гигиена и элемент национальной безопасности. Нельзя давать в эфир, который смотрят миллионы людей, подобную полную ерунду, кто бы её ни сказал», – написал Кипиани в своем блоге.

Донецкий политолог Владимир Корнилов раскритиковал киевского пропагандиста за цинизм и лицемерие.

«В Артемово погибла 15-летняя девочка. Её родные абсолютно уверены, что погибла от выстрела ВСУ, наглядно доказывая это даже в эфире ТСН. Но в Киеве уже возмущены. Нет, не убийством девочки, а тем, как можно давать в эфир слова свидетелей. Кипиани в Киеве, конечно, виднее, кто и откуда стрелял, чем людям, которые там живут», – язвительно отметил Корнилов.