«Гнусная версия Порошенко» – Зеленский демонстративно отказался сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

08.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство приняло постановление о прекращении действия меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях агрессии России против Украины сотрудничество между спецслужбами не отвечает национальным интересам Украины.

Постановление разработано в соответствии с Конституцией Украины и Закона Украины «О международных договорах Украины».

Правительство продолжит работу по приведению договорно-правовой базы с Российской Федерацией в соответствие к современным реалиям двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

Комментируя это решение, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта сделал вывод о продолжении Владимиром Зеленским русофобской политики своего предшественника и серьёзном кризисе власти в Киеве.

«Огромное число экспертов в одни голос говорят, что Зеленский не просто продолжает предельно разрушительный (в том числе и во внешней политике) курс Порошенко. Он создаёт еще более гнусную его версию. При этом он пытается нравиться западу, рассуждать о каких-то шагах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, отмененный сегодня меморандум, в общем-то, не работал. Зачем было принимать еще одно бессмысленное решение на фоне огромного количества проблем, которые Кабмин даже не представляет, как можно решить. Но принимается решение, которое в очередной раз демонстрирует отношение Украины.

Это решение укладывается в один ряд с законом о языке, который сейчас находится на рассмотрении Конституционного суда, и в этом случае представитель президента ведет ту же линию.

К сожалению, это показывает целостную картину невероятного кризиса власти, ее тяготение к каким-то совершенно разрушительным решениям, которые не идут на пользу Украине ни во внутреннем, ни в международном плане», – рассказал он корреспонденту «ПолитНавигатора».