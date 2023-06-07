Гнусный пиар на подростке, задержанном за песни Цоя

История с задержанием подростка из Одессы, который под гитару пел на улицах Львова песни Цоя, продолжает развиваться и поражать своим цинизмом.

Напомню, что заявление в полицию на парня написала депутат Рады Наталка Пипа, даже не зная, что погибший в 90-м году лидер группы «Кино» не подпадает под запрет мовного закона, так как тот запрещает «исполнение фонограмм, произведенных после 1991 года».

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И хотя заседающая в ВР нацистка продемонстрировала свою полную умственную отсталость и задерживать пацана оказалось не за что, его заставили записать покаянное видео с извинениями «за песни на русском языке в общественном месте».

Но парень не успокоился и выдал новый ролик, сообщив, что «на этот раз выходит в эфир по своей воле», так как предыдущий с «принужденным извинением» был записан против его желания. Он поблагодарил всех за поддержку, рассказал, что его диалог с депутатшей, который она сняла и выложила в Сеть, был снят не сначала, а «когда она довела меня до точки кипения».

Кроме того, парень сообщил, что после звонка Пипы в полицию его отвезли в райотдел, а затем в детский приют. Что его мать дала согласие, чтобы тот вернулся домой, в Одессу, но Пипа подсуетилась и потребовала, чтобы та лично приехала за ним:

«Меня сейчас удерживают незаконно, потому что моя мать не давала никаких соглашений на то, чтобы я тут находился. Меня должны передать матери. Но лично за мной она явиться не может из-за здоровья».

Еще из его обращения:

«Каждый из нас имеет право на высказывание, на мысль. Даже если пересмотреть ситуацию по законодательству, которое действует с марта, то Цой умер в 90-м году, человека 33 года нет на свете, подумайте!.. Каждый из нас имеет право петь его песни».

Правда, это слова, ничего не значащие для нынешнего нацистского режима. И пока он, режим, ломает жизнь очередной семьи, сами нацисты не упустили шанса пропиариться на этой истории. Первым в эфир вылез Арестович, обратившись к пацану как к другу:

«Ты не должен был извиняться за песню Цоя. Потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, твое право, защищенное конституцией Украины делать, что ты хочешь, в частности, в области культуры и языка, который ты используешь в общении. Извиняться должна народный депутат, которая на тебя наехала».

В качестве жеста солидарности Арестович зачем-то проговорил — не пропел — текст песни «В лесу родилась елочка» (умственно отсталые, говорю ж). И на его демарш вмиг отреагировала Пипа:

«Один известный актер-любитель, играющий в разведчика, нашпигованного фээсбэшными наркотиками, должен бы уже понять, что украинцы — не кацапы… Мелкая языковая манипуляция является скорее свидетельством отработки актером российских методик, чем попыткой поднять экзистенциальную проблему. Разделение украинцев — стратегическая задача российских спецслужб. Вероятно, это единственное, что неплохо у них срабатывало десятки лет. Война нас сплотила… Цоя превратили в инструмент пропаганды. Поэтому следует различать, где творчество и эмоция, а где фээсбэшники и их клоуны. Неуважаемый разведчик, еще раз повторюсь: все всё понимают, все всё знают. У вас больше ничего не получится».

Прекрасные переговоры на высшем уровне за счет подростка, не от хорошей жизни зарабатывающего на улицах пением, не правда ли? Тем более перед предстоящими выборами (в качестве третьего только Медведчука не хватает), когда «дикий запад», которому уже надоела Фарион, но подросла Пипа, клюнет на дешевку, а условные «адекватники» вполне могут повестись на Арестовича.

Тем более, со стороны Арестовича им сейчас внушается повестка — мол, в Совке тоже Pink Floyd запрещали, неужели мы воюем за такое? \

Только я бы не велся. Я бы думал сейчас о том, сколько людей сидит по подвалам СБУ, в том числе из-за тупости «адекватников». И что неважно, под каким соусом отправлять на фронт пушечное мясо — ярой русофобии или с песней про группу крови. Потому что Украины, даже с нацистами лайт в виде Арестовича и Ко, просто не должно быть.