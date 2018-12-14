14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Мнение, Политика, Украина
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“Год Бандеры” на Львовщине шокировал посла Израиля

Посол Израиля в Украине Джоэн Лион заявил, что шокирован решением Львовского областного совета объявить 2019 – годом Степана Бандеры.

Соответствующее заявление опубликовано посольством Израиля в Украине в Facebook.

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“Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019-й – годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через чествования их исполнителей”, – отмечается в заявлении посла.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, Львовский областной совет принял решение провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры.

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