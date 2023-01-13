«Год-полтора, и мы в ЕС!» – переобувшийся Шуфрич «зажег» Верховную раду

Вадим Москаленко.  
13.01.2023 09:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Если украинцы объединят свои усилия, то уже через 12-18 месяцев Украина победит Россию и станет членом Евросоюза.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ», после начала СВО переформатированной в «Платформу за жизнь и мир», Нестор Шуфрич, ранее пиарившийся на имидже защитника прав русскоязычного населения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинцы объединят свои усилия, то уже через 12-18 месяцев Украина победит Россию и...

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Депутат поздравил коллег с Новым годом, который, по его глубокому убеждению, будет для Украины победным.

«Мы имеем уникальный шанс стать членами Евросоюза после завершения войны. И мы имеем шанс сделать это через 10-20 лет, а через 12-18 месяцев в случае объединения наших усилий ради этого. Это я вам говорю как человек, который, еще раз подчеркиваю, был самым большим скептиком в этом зале относительно возможности вхождения Украины в Евросоюз.

А сейчас как человек, который общается с руководством многих европейских стран, которые сомнительно относились к нашей перспективы в отношении Евросоюза до 24 февраля, сейчас говорят о ее реальность» – торжественно заявил Шуфрич.

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