«Год прикидываться дебилом и говорить на «мове»: политолог Семченко вырвался с Украины

Украинский политолог Александр Семченко, известный своей критикой киевского режима, сумел покинуть Украину и теперь находится в безопасном месте. Эксперт с началом СВО стал комментировать ситуацию вразрез официальной повестки и вскоре исчез из информационного пространства.

Сейчас же Семченко выступил в своём видеоблоге, где рассказал, что происходило всё это время, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сразу подчеркнул, что комментировать своё местоположение и подробности бегства с Украины не будет по причинам безопасности, однако поделился советами, как выжить в реалиях беспредела режима Зеленского.

«Контролируйте своё окружение – что, где, когда говорите. Даже с надёжным человеком, на рынке, в общественном транспорте, не обсуждайте никакие спорные темы, магазин, остановка – ничего того, что может ударить по вам, потому что вас могут подслушать. Сейчас в Украине очень распространено стукачество, масса приложений, с помощью которых можно стукануть в СБУ, полицию, вообще нее напрягаясь, через минуту вы ещё будете в поле зрения стукача, а уже по вашу душу выдвинется группа. Поэтому, находясь в любом общественном месте, где вы не контролируете всё окружение, говорите очень сдержано. Только на патриотичные темы, ну или погода. Основная задача – слиться со средой, не быть более патриотичным. Хотя иногда и такое может быть. Делал одну покупку, общался с продавцом, он по-русски говорил, я ему [на украинском]: «Что ж вы так на русском языке говорите, у нас такая ситуация»/ Он начал оправдываться, что русскоязычный, да, надо переходить. Может быть, он посчитал меня конченым, полностью упоротым дебилом, но пускай вас лучше посчитают упоротыми дебилами, чем вы окажетесь в застенке секты убийц Зеленского. Ещё внешний вид. Какая-то ленточка, какой-то патриотичный футлярчик на телефоне «Верим в ВСУ» и прочая хрень, но не увлекайтесь, потому что вы должны быть как все, сливаться с толпой», – поделился советами Семченко.

Он вспомнил некоторые подробности царящего хаоса на Украине в первые месяцы СВО.

«Когда грабили дом моих родителей, украли женский бюстгальтер, причём ношенный. А я смотрю, как женоподобное существо в «видеомарафоне» возмущается: «Как это, российские наёмники крали бюстгальтеры». Я думаю, ну, блин, сука, ты можешь найти, кто грабил мой дом? Там же «патриоты» грабили, «справжные герои, наши хлопцы» грабили, вот и спроси, как ношенный бюстгальтер «подаруваты» своей «дивчине», что ты там с ним будешь делать. Там трусы, носки, реально, унитаз не украли, но засрали так, что пробить его было невозможно. У отца инструменты спёрли, дрель, сварочный аппарат, вынесли всё подчистую. Две машины, мою и отца, и ещё там стояла машина чужого человека», – вспоминал эксперт

При этом он добавил, что полицию на такие случаи вызывать бессмысленно – «мы в курсе, но не приедем, на ограбление дома они не приезжают». Политолог отметил, что на Украине принимаются фашистские законы, но даже они не выполняются. Однако особое внимание он обратил на СБУ.

«Аббревиатура СБУ – это свора бандитов и убийц. Чего они только не творили. Я не знаю информации по всем людям, которых они обыскивали, разыскивая меня, но ту информацию, которую я имею – так правоохранители не действуют», – подчеркнул Семченко. На вопросы, где прятался и как удалось пересечь границу, политолог отвечать отказался, объяснив это тем, что может подставить людей, которые ему помогали, однако прокомментировал тезис о «нормальных украинцах». Семченко рассказал, как ему помогали обычные жители, несмотря на риск и беспредел СБУ, чему свидетельствовали даже официальные новости, к которым есть доступ всем. «В Украине я был практически во всех регионах, больше запад, но и на востоке. На территории Украины осталось много нормальных украинцев. Если бы их было мало или не было, то моя одиссея по Украине закончилась бы тогда, когда и началась, в начале марта. Когда ты живёшь у чужого человека, который никогда тебя не знал, неделю, полторы, а он рискует», – добавил эксперт.

Он привёл несколько запомнившихся примеров проводимых СБУ репрессий.

«Например, как в Харькове СБУ «разоблачила» украинца, который прятал у себя русского танкиста. И ему предъявили обвинение в госизмене, а там к тому времени они уже пэжэ нарисовали к этой статье. 65 лет бабушке, они дают ей 10 лет за распространение информации, которая оправдывает «российскую агрессию». Она в каком-то несчастном аккаунте «Одноклассников», где она на своих одноклассников подписана, большая часть которых умерла, поставила четыре лайка. «Вследствие этого», пишет решение суда, «неопределённое количество лиц ознакомилось с этой информацией». Женщину задержали на границе, залезли к ней в «Инстаграм» (вопросы личной жизни, вообще это 182 статья УК Украины, эти пограничники, СБУшники и прочие два года должны получить), увидели Георгиевскую ленточку, что даже по этим фашистским законам не является уголовным преступлением, это 3400 гривен штрафа, и они её вместо Польши отправили в полицию. Вот он – фашизм. Поймали очередного «наводчика ракет». Как его установили? «Он в социальных сетях вёл пророссийскую пропаганду». Наводчик ракет. Наверное, чтобы два раза не вставать. Когда я слушаю интервью конченого этого, который назначен председателем СБУ, он рассказывает, что вычислил какого-то подполковника СБУ как «агента России», что у него на телефоне стоял рингтон – гимн России. Месяц назад взяли очередного «русского агента», и СБУ выкладывает фотографии, а он в советской пилотке, выцветшей, с красной советской звездой. Раз «в будёновке и с парашютом», что-то в нём такое есть. Как в анекдотах про Штирлица. А они эти анекдоты про Штирлица читают, как методички. Самое ужасное не то, что они так делают, а то, что многие люди реально в это верят», – резюмировал Семченко.