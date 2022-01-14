«Год разрешения конфликтов». Чего ждать Приднестровью от польского председательства в ОБСЕ?

Новости Украины

1 января Польша начала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе годичное председательство, приняв его от Швеции. Министр иностранных дел Польши, юрист, профессор права Збигнев Рау официально вступил в должность председателя ОБСЕ и озвучил приоритеты организации на заседании ее постоянного совета в Вене 13 января.

Организация, в частности, займется поиском путей мирного разрешения затянувшихся региональных конфликтов. Одна из проблем в зоне деятельности ОБСЕ – приднестровское урегулирование.

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Переговорный процесс по Приднестровью в формате «5+2», где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, а Евросоюз и США – как наблюдатели, больше двух лет находится в застывшем состоянии, клубок проблем нарастает.

О перспективах работы польского председательства на приднестровском направлении корреспондент ПолитНавигатора беседует с директором Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Польское председательство заявило, что 2022 год станет «годом разрешения растущих конфликтов», упомянуло важные миссии ОБСЕ, которые действуют в Донбассе, на Кавказе, в Приднестровье. Приднестровский вопрос «не потеряется» на фоне других проблем, таких, как конфликт на востоке Украины?

Игорь Шорников: Боюсь, что приднестровский вопрос не станет приоритетом для Польского председательства. Это не значит, что о нас совсем забудут, но опыт 2020 и 2021 годов свидетельствует, что никакой катастрофы от отсутствия подвижек в молдо-приднестровском диалоге ОБСЕ для себя не видит.

Конечно, наиболее сложная тема – это Украина, но интересно, что для польского председательства более актуальной проблемой может стать Беларусь. Мы помним, какую роль Варшава играла в белорусских событиях 2020 года, как болезненно там воспринимается укрепление во власти Александра Лукашенко и особенно развитие интеграционных процессов с Россией. Есть вероятность, что новое председательство будет искать проблемы там, где их нет, а насущные вопросы вроде Приднестровья оставит на самотек.

ПолитНавигатор: Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау в самом начале года высказался по ситуации с массовыми протестами в Казахстане, отметив, что «насилие не может быть верным ответом на проблемы», а позже призвал Казахстан, проводящий контртеррористическую операцию, «соблюдать права человека». В то же время сама ОБСЕ не оказала реальной помощи журналистам, подвергшимся атакам участников бепорядков. Станет ли Польша справедливым, нейтральным посредником в урегулировании региональных конфликтов?

Игорь Шорников: К сожалению, то, на что способна Организация в вопросах защиты прав людей в зонах конфликтов, ОБСЕ особенно явно демонстрирует на Донбассе. Бездействие, когда нужна помощь, – это уже их фирменный почерк. Почему так происходит? Такое впечатление, что некоторые страны-участники ОБСЕ рассматривают Организацию как очередной инструмент продвижения геополитических интересов Запада на постсоветском пространстве и действуют здесь как передовой эшелон НАТО. Боюсь, что Польша одна из первых в списке таких стран.

И все же лучше пусть ОБСЕ, чем НАТО. Российские инициативы по гарантиям безопасности дают определенную надежду, что в 2022 году роль ОБСЕ в международных делах будет возрастать, в том числе за счет сокращения влияния Североатлантического альянса.

ПолитНавигатор: Польша возглавила ОБСЕ на фоне напряженности между Западом и Россией из-за Украины. Как будет строиться диалог по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве в свете кризиса в польско-российских отношениях, настроений польского общества?

Игорь Шорников: Многое будет зависеть от повестки отношений между Москвой и Вашингтоном. Варшава все эти годы активно действует в фарватере американской политики и, особенно рьяно, если эта политика антироссийская. Но если великие державы найдут консенсус по Украине, то польское председательство наверняка послушно, хоть и без энтузиазма, будет выполнять свои функции по содействию урегулированию на Донбассе. К слову, в польском обществе, может быть, и сильны антироссийские настроения, но и особой любви к украинцам, как говорят, поляки тоже не испытывают.

Что касается урегулирования молдо-приднестровских отношений, то здесь у Польши нет таких глубоких эмоциональных привязок. И все же мы не ожидаем, что польское председательство проявит высокую активность на приднестровском направлении. Заявления о том, что 2022 год станет «годом разрешения конфликтов», может быть, и не лишены оснований, но если это произойдет, то, увы, не благодаря активности Варшавы.

В прошлом году мы были свидетелями угрожающих переговорам сигналов со стороны Кишинева и обнадеживающих – со стороны Тирасполя. Думаю, мы можем вполне рассчитывать, что итогом польского председательства станет выведение переговорного процесса из тупика, затянувшегося с 2019 года, а вот на «разрешение конфликта» рассчитывать преждевременно.

ПолитНавигатор: Проблемы в отношениях Кишинева и Тирасполя только накапливаются, последний раунд переговоров в формате «5+2» состоялся в 2019 году, осенью 2021 года Молдова попросила отложить встречу на этой площадке. Какой вообще представляется судьба этого формата?

Игорь Шорников: Это интересный вопрос. На каком-то этапе «5+2» признавался ведущим переговорным механизмом всеми участниками урегулирования. Большую моральную поддержку «5+2» получал от ЕС и США, которые исполняли роль наблюдателей в этом формате. Более того, усилиями Кишинева и его западных партнеров «5+2» представлялся чуть ли как не безальтернативная площадка для диалога Кишинева и Тирасполя.

Этот тренд укрепился с приходом к власти Майи Санду, которая, предоставляя карт-бланш формату «5+2», фактически уклонилась от ведения молдо-приднестровского диалога на высшем уровне. Но после занятия всех властных позиций в государстве группа Майи Санду заблокировала деятельность «5+2», мы услышали даже отдельные отзывы из ее лагеря о бесполезности этого формата. А потом несколько месяцев не назначался политпредставитель Молдовы в переговорном процессе.

Будущее формата «5+2» представлялось очень туманным вплоть до недавних российских инициатив по вопросам гарантий безопасности. Жесткая позиция России в диалоге с Западом, кажется, поломала стратегию Кишинева на приднестровском направлении. Во всяком случае, на днях было объявлено, что в Молдове появился новый вице-премьер по реинтеграции, и скоро мы узнаем его имя. Чем активней будет проявлять себя Россия в диалоге с Западом, тем ценнее для ЕС и США будет формат «5+2», ведь это один из немногих международно признанных форматов их влияния на региональную политику.

ПолитНавигатор: Ознаменовалось ли чем-то существенным предыдущее, шведское председательство в ОБСЕ на приднестровском направлении?

Игорь Шорников: Швеция – эта страна, которая, можно сказать, уже традиционно ведет весьма активную деятельность в Молдове и Приднестровье. Именно Швеция является одним из важных проводников политики ЕС в нашем регионе Европы. В частности, она оказывает широкую поддержку развитию гражданского общества на обоих берегах Днестра. К тому же Швеция – один из инициаторов «Восточного партнерства».

Поэтому от шведского председательства ожидали высокой активности в 2021 году, в Тирасполе с ним связывали надежды на реанимацию переговорного процесса. К сожалению, после победы на парламентских выборах в Молдове прозападной партии интерес Швеции к молдо-приднестровскому урегулированию совсем угас. Стокгольм предпочел не вмешиваться в процесс эскалации напряженности в регионе, которая творилась по инициативе Кишинева и при поддержке Киева. В целом Шведское председательство внесло свой вклад в дискредитацию ОБСЕ как эффективного посредника в переговорах.