Год русской культуры открывается в Донецке

26.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Русская нация, неотъемлемой частью которой являются жители Донбасса, дала миру огромное количество талантливых и гениальных деятелей культуры и искусства.

Об этом, открывая Год русской культуры, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Церемония, состоявшаяся в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, началась с поздравления работников культуры республики с профессиональным праздником.

«Влияние работников культуры на формирование гражданского общества переоценить практически невозможно. Ведь именно ваша деятельность выступает духовно-нравственным ориентиром в современном мире», – цитирует Пушилина официальный сайт глава ДНР.

Руководитель республики добавил, что Донбасс гордится именами многих прославленных земляков, внесших значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

«Открывая Год русской культуры, хочу отметить, что русская нация, неотъемлемой частью которой мы с вами являемся, дала миру огромное количество талантливых и гениальных музыкантов, певцов, композиторов, художников, артистов театра и кино, писателей и публицистов. Среди них очень много наших земляков, уроженцев Донбасса: Сергей Сергеевич Прокофьев, Иосиф Давыдович Кобзон, Анатолий Борисович Соловьяненко, Владимир Григорьевич Захаров, Людмила Степановна Шемчук, Вадим Яковлевич Писарев…

Перечислить всех сейчас невозможно, настолько велико это количество. Их имена золотыми буквами вписаны в историю отечественной и мировой культуры, на основе их творчества рождались новые духовные ценности и формировались чувства национального достоинства, взаимопонимания и согласия», – подчеркнул Денис Пушилин.

Кроме того, глава ДНР отметил насыщенную культурную жизнь республики, несмотря на военные действия, что помогает отвлечься, переосмыслить происходящее, зарядиться энергией и двигаться дальше.

«Одной из задач идеологической доктрины «Русский Донбасс», которую мы приняли в этом году, является определение нашего духовного наследия как самобытной и неотъемлемой составляющей русской культуры. Мы закрепили перед собой задачу развивать русский язык и нашу общую культуру как основополагающие элементы духовного развития.…

Каждое мероприятие в рамках Года русской культуры должно быть направлено на популяризацию творческого наследия, на сохранение и приумножение вклада Донбасса в развитие русской культуры», – подчеркнул глава государства и пожелал плодотворной работы в деле сохранения и приумножения культурного наследия Донбасса.

В ходе торжественной части мероприятия за значительные достижения в трудовой деятельности, весомый личный вклад в культурное развитие ДНР Денис Пушилин вручал награды и удостоверения «Заслуженный работник культуры Донецкой Народной Республики», «Заслуженный артист Донецкой Народной Республики», «Заслуженный деятель искусства Донецкой Народной Республики». Кроме того, работникам культуры были вручены почетные грамоты и благодарности.

Также в рамках мероприятия прозвучали видеопоздравления из Российской Федерации. Слова поддержки и поздравления с открытием Года русской культуры прислали советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, режиссер, продюсер, генеральный директор киностудии «Горизонт Кино», член Союза кинематографистов РФ Вера Соколова, а также пианистка Валентина Лисица.

Продолжился праздничный вечер выступлениями творческих коллективов ДНР.