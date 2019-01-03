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Год свиньи Киев встретил по-свински
Обещания мэра Киева Виталия Кличко выглядят циничным издевательством на фоне того состояния, в котором оказалась украинская столица.
Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал экс-глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что сделал Кличко? Как бы он нам не рассказывал, что Киев – самое светлое место, выйдите на Крещатик, пройдитесь по центральным улицам –это самый грязный город после празднования Нового года. Такое впечатление, что город год свиньи отметил достойно, в полном соответствии с этим названием. Всё разбито, во дворах лёд, люди падают, улицы не убраны, и так далее», – отметил гость студии.
«И когда Виталий Владимирович пишет о том, что «изменения в стране начнутся с Киева», кажется, что он просто цинично издевается над людьми», – добавил Куликов.
Напомним, ранее киевляне уже высказывали возмущение ужасным состоянием центральной улицы украинской столицы.
Метки: Виталий Кличко, Кирилл Куликов
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