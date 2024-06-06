«Годен»: Раненых и убитых ВСУшников эвакуирует полуслепой эпилептик

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Для украинской ВВК эпилепсия – не аргумент, таким людям ставят ограниченную пригодность и всё равно отправляют на фронт.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал находящийся на реабилитации после ранения военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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До ранений он был пулемётчиком, теперь же – водитель транспорта, эвакуирующего убитых и раненых.

«Летом 2023 года я получил повторную контузию и тяжело её перенёс. Сейчас у меня внутричерепное давление 360, при этом норма это 15, а 30 это уже женщины после тяжёлых родов. Я ослеп на один глаз полностью, и прогрессирующе слепну дальше, и мне нужна операция для урегулирования внутричерепного давления, то есть вскрывать черепуху надо. И эпилепсия у меня началась после крайнего ранения, оно всё тяжело, я на таблетках. Прошёл этап лечения, вернулся в часть ограничено пригодным – с эпилепсией, с внутричерепным давлением, наполовину слепой… и ещё на тот момент был полностью глухой на левое ухо. Но меня вернули в часть. В части мне стало хуже, и сейчас я снова пошёл на лечение, выводов нет, требуется операция, сейчас ждём этот шунт, его на Украине нет, его заказали, он стоит 3-4 тыс. «зелени». Тоже непонятно – они не хотят брать деньги с военного, но и нет возможности перекрыть это государством», – рассказал теробороновец.

«Я прошёл ВВК, меня призвали ограниченно пригодным – фиг с ним, я вернулся в часть. Но мне стало хуже. Вот, в моей ситуации время играет мне во вред, а не на пользу. Мне надо контролировать все эти моменты с эпилепсией, с приступами, с тем, что у меня повышается внутричерепное давление», – пожаловался Гончаренко.

«Если у вас эпилепсия, как вы можете быть водителем? Из-за приступа может случиться ДТП, как минимум. Даже если это не прилёт, не вражеский дрон», – удивилась ведущая.

ВСУшник в ответ только улыбался и пожимал плечами.