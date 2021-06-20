Годовщина Бендерской трагедии. Почти 30 лет спустя Кишинев и Тирасполь все так же далеки друг от друга

20.06.2021, Тирасполь, София Русу

Каждый год 19 июня в 16:45 по всему Приднестровью на одну минуту включают сирены, которые напоминают о Бендерской трагедии. В 1992 году в этот день и час в приднестровском городе прозвучали первые выстрелы – туда вошли молдавские вооруженные формирования для наведения «конституционного порядка».

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Бендерская трагедия стала кульминацией военной агрессии РМ против Приднестровской Молдавской Республики, образованной двумя годами ранее с целью защиты населения от дискриминационных действий националистов Молдовы. Нападение было вероломным – Бендеры атаковали силы подразделений полиции и наемников при поддержке бронетехники, несмотря на договоренность сторон об отводе сил с линии противостояния.

Город пережил кровопролитные уличные бои, гибель людей, разграбление жилых домов, учреждений и предприятий. Его защищали сами бендерчане и представители других городов и районов республики – ополченцы, казаки, гвардейцы, бойцы территориально-спасательного отряда, сорвавшие планы по захвату города.

Жертвами трагических событий стали более шести сотен человек, 1,3 тысячи человек получили ранения, около 100 тысяч жителей были вынуждены покинуть город.

Все закончилось в конце июля, когда между Республикой Молдова и Российской Федерацией было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, и на эту землю пришли миротворческие силы России.

Историк, политолог Андрей Сафонов, рассуждая о намерениях прорумынских националистов, возглавлявших тогда президиум Парламента Молдовы, отмечает, что они, двинув силы на Бендеры, хотели отсечь город и несколько приднестровских правобережных сел от основной части ПМР, расположенной на левом берегу, а затем, если ничего не помешает, вторгнуться на Левобережье.

«При захвате правобережной части Приднестровья рассматривалась возможность размежевания с ПМР по Днестру, ускоренной интеграции с Румынией и восстановления, таким образом, границ 1918-1940 года. При разгроме и оккупации всего Приднестровья «уход» в Румынию всей бывшей Советской Молдавии тоже не исключался. Румыния никогда не забывала, что в лучшие свои геополитические времена она владела даже Одессой и Черновцами, так что уж «Транснистрию» времен Второй мировой она уж как-нибудь переварила бы… Решение о нападении было принято за несколько дней до самого вторжения, так как у некоторых павших молдовских бойцов были обнаружены повестки от 16, 17 и 18 июня. А ведь накануне атаки Парламент Молдовы принял по настоянию противников войны решение о разъединения войск! Следовательно, кровопролитие запустили ряд членов Президиума Парламента и часть силовиков Молдовы. Они умышленно сорвали установление мира», – написал Сафонов на своей странице в Facebook.

У памятников погибшим защитникам Приднестровья в день Бендерской трагедии всегда многолюдно, сюда приносят живые цветы. Ветераны боевых действий вспоминают, как вечером «черной пятницы» 19 июня бросали мирные дела и становились ополченцами, как ждали подкрепление и злились из-за хаоса и неразберихи, царившей в первые дни войны, как обороняли здание исполкома, как несли боевое дежурство на предприятиях городской промзоны, как теряли товарищей, как невыносимо было видеть гибель мирных жителей и то, во что превратился уютный зеленый город.

В Приднестровье хотели бы дождаться юридической оценки действий официального Кишинева в 1992 году. Но пока таких намерений ни у кого и близко нет.

«Мы не видим попытки покаяния, более того, все военные преступники, которые совершали те военные преступления, – герои в Молдове, – сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский, общаясь журналистам в ходе памятных мероприятий в Бендерах. – Они хвалятся содеянным и угрожают до сих пор приднестровцам. В прошлом году, вы помните, они угрожали отрезать головы и кинуть тела на ступени молдавского парламента («рубить головы сепаратистам» молдавские комбатанты пообещали, когда вышли в июле 2020 года на митинг против дополнительных КПП, установленных приднестровцами в первую волну пандемии – прим. автора). Ладно, предположим, что это просто некий сумасшедший человек… Но где правовая оценка этих заявлений? Готовы ли они к покаянию? Их действия это отрицают. Надеяться сегодня не приходится».

Относительно даты 19 июня в Молдове вообще редко высказываются. Как правило, все в РМ – и левые, и правые – в этот день хранят молчание. Тема неудобная. Неприятно вспоминать о расстрелянном и разграбленном городе, о жертвах среди мирного населения. Неприятно вспоминать о том, что многие защитники Приднестровья и молдавские бойцы, посланные в Бендеры с оружием «восстанавливать конституционную целостность страны», приходились друг другу родственниками, знакомыми.

Сегодня отношения между Кишиневом и Тирасполем, мягко говоря, неважные, переговоры по приднестровскому урегулированию – на длительной паузе. Избирательные кампании в Молдове (а они там проходят чуть ли не каждый год) не способствуют активности переговорщиков. Именно так происходит и теперь, в пору подготовки к парламентским выборам, назначенным на 11 июля.

В канун выборов молдавские политики вспоминают Приднестровье регулярно, но их волнуют главным образом цифры: сколько приднестровцев имеет гражданство РМ (по официальным данным – 258 тысяч), сколько из них решат голосовать и кому из конкурентов достанутся их голоса.

Приднестровцы молдавской политикой интересуются мало, однако на остросюжетных выборах президента Молдовы в ноябре 2020 года на участках в приграничных населенных пунктах проголосовало 14,7 тысяч жителей ПМР в первом туре и 31,7 тысяч – во втором.

Центризбирком Молдовы на днях благоразумно отказался от идеи открыть на предстоящих выборах для приднестровцев два избирательных участка в Бендерах и еще один селе Коржево Дубоссарского района. Решение было принято в результате дискуссий в рамках Объединенной контрольной комиссии (она контролирует ход миротворческой операции) «в целях недопущения действий, которые могут поставить под угрозу правильное проведение избирательного процесса». Вероятно, вспомнили случай с представителем партии «Действие и солидарность» Игорем Гросу, который на выборах президента Молдовы 2020 года пытался вместе с группой комбатантов не пускать жителей Приднестровья к избирательным урнам, блокируя их на дороге из Бендер в Варницу.

«Дурь с открытием участков в Приднестровье пришла и ушла, – пишет в своем Telegram-канале кишиневский журналист Елена Левицкая-Пахомова. – На том берегу с Гросу и ему подобными не церемонились бы. И даже не мужчины в форме, а женщины, некогда перекрывшие железную дорогу (в 1991 году приднестровские женщины заблокировали железнодорожное сообщение в знак протеста против действий националистического руководства Молдовы – прим. автора). Они еще бодры и весьма активны. А тронули бы гросуподобного – и было бы ору на весь мир, как запаха от скунса».

На протяжении почти трех десятилетий ничего не меняется: Кишинев делает все возможное, чтобы еще больше отдалить от себя приднестровцев.

В ситуации неурегулированности отношений с Молдовой Тирасполю совершенно необходимым представляется присутствие миротворцев на берегах Днестра. Трудно сказать, сколько раз за время проведения миротворческой операции раздавались призывы изменить ее формат, вывести российские войска из Приднестровья (последнее прозвучало несколько дней назад на саммите НАТО). Но войска РФ, похоже, никуда уходить не собираются. Они проводят с приднестровской армией совместные учения, парады, словно демонстрируя, что они здесь надолго.

Первый президент Приднестровья Игорь Смирнов, который не пропускает памятные мероприятия 19 июня и всегда приходит в скорбную дату пообщаться с защитниками республики, заявил, что российский миротворческий контингент на берегах Днестра невелик, но достаточен для обеспечения мира и спокойствия на этой территории, и посоветовал недругам России «не будить лиха».