Годовщина дебатов на стадионе: Лицедей Зеленский оказался шарлатаном

21.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Спустя год жители Украины осознали, что нашумевшие дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе оказались грязным спектаклем – комик, которому в итоге неожиданно достался пост президента, сегодня не смог бы ответить ни на один из вопросов, который тогда задавал своему оппоненту на сцене.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Ровно год назад на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в результате которого к власти пришел комик Владимир Зеленский. Его успеху способствовала умело сыгранная роль ярого оппонента режиму Петра Порошенко, яркой кульминацией чего стали предвыборные дебаты, проходившие на Киевском стадионе «Олимпийский».

В эпатажной форме Зеленский засыпал визави острыми вопросами, которые, безусловно, хотели бы задать и граждане. То, что это был всего лишь популизм лицедея-шарлатана, становится очевидно понятным сейчас, спустя год», – заявил Муратов.

Он отметил, что сегодня, получив президентское кресло и конституционное большинство в парламенте – всю полноту власти в стране, необходимую для принятия волевых решений и реализации кардинальных изменений – Зеленский вряд ли смог бы ответить на собственные вопросы.

«В частности, он так и не назвал бы имена виновных в убийствах на Майдане, равно как никто не был наказан за Иловайск и Дебальцево, более того, генерал Хомчак вместо нар получил повышение и стал главнокомандующим. Коррупционеры предыдущей власти также все еще на свободе.

Вряд ли сейчас Зеленский согласился бы на эксперимент, чтобы прожить месяц на минимальную пенсию – с учетом роста цен и драконовских тарифов на услуги ЖКХ можно утверждать, что Порошенко год назад в таком эксперименте оказался бы в более предпочтительных условиях», – добавил общественник.

При этом Зеленский не только не приостановил, но продолжил губительную реформу системы здравоохранения, которую всего лишь год назад критиковал как полностью несостоятельную.

«Следует добавить, очередной этап этой реформы начался в условиях, когда страна столкнулась с эпидемией коронавирусной инфекции – иначе, чем преступным, авантюризм горе-реформаторов не назовешь.

Если бы дебаты проходили сейчас, не смог бы Зеленский ответить и на другие вопросы. Как можно было за год довести экономику страны до дефолта? Кто вернет потомкам землю Украины, которая будет распродана лишь для того, чтобы сильнее затянуть долговую удавку? Почему восстановление мира в Донбассе было первоочередной задачей, а число жертв только увеличилось?

Конечно, все эти вопросы риторические и Зеленский не сможет на них ответить. Вот только понимают ли жители Украины, избравшие такого президента, что их в очередной раз обманули? Впрочем, это тоже риторический вопрос», – подытожил Муратов.