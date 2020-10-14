Годовщина «интеллектуального сопротивления». Таврический национальный университет в Киеве постиг полный провал

15.10.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

13 октября в Киеве прошёл очередной сеанс дешёвой клоунады с участием директора шапито под вывеской «Таврический национальный университет» Владимира Казарина.

Повод для кривляний был, как всегда, мощный – 102-я годовщина со дня основания Таврического университета в Симферополе. Кстати, большевистским правительством республики.

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Однако тема одинокого выступления коллаборациониста Казарина куда красноречивее говорила о самом смысле организации и существования «ТНУ» в Киеве: «Пять лет интеллектуального сопротивления российским оккупантам».

В том смысле, что действующий в Симферополе подлинный КФУ/СГУ учит и воспитывает, а фальшивка «ТНУ» пять лет «интеллектуально сопротивляется». Или пыжится, делая вид, что сопротивляется.

Симферопольский государственный университет им. Фрунзе

Сама форма выступления Казарина на пресс-конференции в Киеве способна вызывать гомерический смех. За пять лет заперекопной жизни «профессор» сумел выучить только какие-то обрывочные фразы украинского языка и поэтому выступал даже не на суржике, а нёс в зал жесточайшую пургу и филологический винегрет.

Так, филолог Казарин весьма оригинально подошёл к конструированию предложений на авторском «новоязе», начиная почти каждое из них на украинском, продолжая на русском и заканчивая снова на украинском языке.

Если бы на кадрах с пресс-конференции не было видно бормочущее рыльце «борца с оккупационным режимом», можно было подумать, что перед редкими слушателями выступает не то страдающий размягчением мозга оратор, не то плохо настроенный бот. Вот до чего доводит бандеровский коллаборационизм бывших пушкинистов!

Тем не менее, как выяснилось на пресс-конференции, учёного скунса Казарина выпустили к микрофону не просто в очередной раз пискнуть пустое заклинание «настоящий ТНУ принадлежит Украине», но и сделать воинственное заявление в адрес «оккупантов, захвативших в Крыму имущество ТНУ».

«К 102-й годовщине со дня организации ТНУ и в честь пятилетки интеллектуального сопротивления» казаринская шарашка сообщает о якобы уже отправленных исках в международные суды «из-за захвата оккупантами имущества учебного заведения».

И, надо отметить, казаринским аппетитам мог бы позавидовать киношный потерпевший Шпак, троекратно раздувший ущерб от обчищенной квартиры. В лишенческом списке киевского «ТНУ» значатся: университетские корпуса, общежития, сметы корпусов, научных баз, легкоатлетического манежа и прочее добро «на многие миллиарды гривен», находящееся на территории Симферополя, которое удравшая из Крыма казаринская шобла не смогла утащить с собой, но теперь положившая на него свой сучий глаз.

Но и этого мало. Явно под меджлисовское нашёптывание Казарин прошамкал об одновременном выдвижении против России международных исков «по поводу исчезновения наших студентов и по поводу смертей ряда студентов, и незаконного ареста».

Сложно представить, чтобы сильный и умный человек, каким положено быть ректору вуза, мог на сложных щах нести в массы всю эту муру, которую нёс сморщенный маразматик Казарин.

Состряпать и подать в европейские инстанции пачку высосанных из пальца пасквилей несложно. Но как быть с доказательной базой? Ведь его стряпчим придётся убеждать иностранных юристов, что киевское шапито под именем «ТНУ» (кстати, демонстративно оттопырившееся на улице Джона Маккейна, 33) является единственным правопреемником того самого Таврического университета, основанного в 1918 году большевиками, как и то, что некие студенты «были убиты или арестованы незаконно по вине российской власти».

Где факты, «пушкинист»?

Наконец, главная проблема для Казарина и его хозяев – заполучить российских представителей в качестве ответчиков в инстанциях, куда направленны кляузы, даже если их содержимое окажет на европейцев хоть какое-то действие. А то ведь в очередной раз в Москве проигнорируют киевских склочников и насадят их грозные бумажки на гвоздик в отхожем месте.

И даже в честь столь «знаменательной даты» Казарин не удержался от дешёвого вранья, заявив, что, во-первых, вместе с ним в Киев «переехала треть университетских преподавателей», во-вторых, «восстановлены практически все факультеты университета», в-третьих, «дипломы так называемого Крымского федерального университета в мире не признают».

Про треть внезапно тронувшихся умом вместе с Казариным преподавателей Крымского университета верится слабо, зато простое посещение сайта «ТНУ» и проверка списков его факультетов показали, что все ранее данные обещания «ректором» сделать из «ТНУ» «образцово-показательный украинский университет» оказались пустым звуком: заведение так и не обзавелось факультетами точных и естественных наук, хотя об этом много говорилось в СМИ.

Так что поздравляем вас, гражданин «ректор», соврамши!

В связи с чем, возникает естественный вопрос о судьбе нескольких десятков гектаров земли, выделенных «ТНУ» пару лет назад в Киевской области для строительства технопарка, в котором, по заявлениям Казарина, «университетские разработки должны доводиться до ума и передаваться промышленности».

Без точных и естественнонаучных факультетов проект «технопарка ТНУ» отдаёт абсурдом, граничащим с безумием. И вообще, как оказалось, сам проект трансплантации на украинскую почву непонятных ошмётков крымского университета, собранного из кого попало, следует однозначно расценивать провальным.

Учитывая неизжитые проблемы «ТНУ» с недофинансированием и недобором студентов, есть подозрение, что внесённый в официальные украинские коррупционные списки за несоблюдение правовых требований НАЗК (Национального агентства по противодействию коррупции) «ректор» Казарин сдаёт простаивающие зазря территории «технопарка» в аренду посторонним – под прозаические буряк, моркву и цибулю, а вырученные от гешефта средства умело «осваивает».

В процессе пятилетнего «сопротивления» не удалось Казарину затолкать под крышу своих «Рогов и копыт» дополнительно «Крымский медицинский институт», о чём также неоднократно произносились «ректором» зажигательные речи из студии «Крым.Брехалий».

Обещание же организовать внутри шараги с улицы Маккейна ещё и «Севастопольский университет ядерной энергетики и промышленности», известный сегодня как ультрапопулярный у крымской и материковой молодёжи Севастопольский государственный университет, следует расценивать как явную мегаломанию «ректора ТНУ», если только Зеленский лично не подарит ему готовый исследовательский ядерный реактор и не приведёт за руку квалифицированные кадры.

Впрочем, глядя на то, что представляет собой «ТНУ» сегодня, создаётся впечатление, что Казарин управляет странным танцевально- коммунальным клубом по интересам, в который тупо слиты кружок любителей хорового пения, ораторские курсы для дворников, а также курсы кройки и шитья, прибывших из Крыма и Донбасса кадров, выдаваемый по нужде под соусом вуза, куда группа поролоновых паяцев завлекает студентов «дипломами международного уровня» и «возможностью зарубежных стажировок».

И даже, несмотря на трескучий пиар и цыганскую мишуру, университетский симулякр под руководством профессионального хамелеона упорно преследуют злой рок и непруха.

Когда Казарин в 1001-й раз с трибуны затягивает волынку о том, что его бутафорское заведение – это и есть «исторический и подлинный Таврический университет, основанный в 1918 году», невольно думаешь: какое отношение к этому дурдому пополам с курятником имеют выпускники СГУ, выдающиеся физики-ядерщики Курчатов и Щёлкин, биофизик Франк, геохимик Щербаков и многие другие достойные люди, на фоне которых «пушкинист» Казарин с окружающей его шушерой выглядят натуральными мокрицами.

Каким хитрым способом можно примерить на себя славу и наследие титанов денщикам, способным разве что выкрасть генеральские сапоги?

Всякий раз, когда Казарин открывает пасть с «разоблачениями», будто дипломы «оккупированного» Крымского федерального университета им. Вернадского не признаются нигде, кроме России, дяденька на голубом глазу брешет.

Диплом российского университета в Крыму признают 170 стран мира, включая Европу, США и Канаду, где работают его выпускники. По данным пресс-службы КФУ, с 2014 года в КФУ поступили всего три жалобы на проблемы с признанием дипломов.

Академик Вернадский смотрит на Казарина, как на г-но

Это, кстати, ответ на раскатанные губищи Казарина, что с КФУ ему не удастся стрясти ни швабры, ни даже урны из курилки. Не говоря уже про «многие миллиарды». Держи карман шире, дядя!