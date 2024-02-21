Годовщина исторического указа: признанию ЛДНР не было альтернативы

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У России не оставалось иного выхода, кроме признания республик Донбасса, что произошло ровно два года назад

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Для меня воссоединение ДНР и ЛНР с Россией началось с 2014 года, когда мы помогали защищать нашу же землю, когда после госпереворота в Киеве люди взялись за оружие и не пустили на Донбасс нацистов. Жителей этих регионов консолидировало иное: это они пришли на русскую землю. Она всегда была русской. Они не допустили того, чтобы здесь развевались флаги Бандеры и Шухевича», – сказал Водолацкий «Известиям».

Он подчеркнул, что уже с 2020 года было очевидно: Минские соглашения уходят в сторону для международных игроков, поскольку обстрелы усиливались, а к началу 2022 года стали очевидны намерения Киева произвести силовую зачистку Донбасса.

«Если бы существовала какая-то альтернатива признанию суверенитета ЛНР и ДНР, она была бы изучена и широко обсуждена. Признание и потом принятие новых регионов в состав РФ было предопределено совершенно безответственной политикой сегодняшнего украинского руководства под протекторатом группы западных стран во главе с США», – в свою очередь говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Издание напоминает, что в конце 2021 года Россия сформулировала и передала США свои предложения о европейской безопасности, представленные в виде проектов соглашений между РФ и США, НАТО. В частности, Москва предложила Североатлантическому альянсу отказаться от политики расширения и не настаивать на включении Украины и Грузии в свой состав.

Кроме того, было предложено не размещать иностранные войска на территории новых членов НАТО, отказаться от военных учений у российских границ, не размещать угрожающие системы вооружений, включая ракеты средней дальности.

По мнению Мартынова, этими предложениями Россия пыталась сделать все возможное, чтобы избежать эскалации с Западом, считает Алексей Мартынов.

«Эти гарантии безопасности были предложены Россией — где-то даже вопреки собственным интересам — в виде компромиссного решения для предотвращения той опасной эскалации, о которой предупреждала Москва. Но эти предложения были отвергнуты и, вопреки дипломатической практике, США допустили утечку содержания этих документов, что в целом оскорбительно», – резюмировал политолог.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Кроме того, с республиками были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Через два дня, выполняя свои союзнические обязательства, Россия начала СВО.