На днях исполнилась годовщина со дня начала массовых обстрелов Бахмута изнутри украинскими войсками. Именно в канун праздника Святой Троицы летом 2022 года они взялись за планомерное уничтожение города, считавшегося старинной уникальной жемчужиной Донбасса. Конкретно творили это нацистские подразделения с западной Украины, прибывшие в город в апреле, спустя 2 месяца после начала СВО. В итоге их «защита» закончилась тем, что они оставили за собой сплошные руины. Практически – выжженную землю. Чего и добивались, судя по их тактике и неоднократным откровениям в соцсетях.

Местные жители, конечно, сразу поняли, кто бомбит их дома – вначале по ночам, а потом и среди бела дня, круглосуточно. Догадаться было нетрудно. Нетрудно понять, откуда, к примеру, минометный прилет, если вначале в городе раздается выстрел, а спустя кратчайшее время – взрыв неподалеку. Равно как и прилеты кассетных снарядов с установок, натыканных по окраинам. Как и обстрелы из танковых орудий, прямо на улицах, куда с веселым грохотом и визгом прикатывали ВСУшные закамуфлированные бронированные громадины, пуляли по близлежащим домам и потом с таким же веселым рёвом уносились, корёжа тротуары и мостовые.

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– Русских войск тогда и близко не было, – делится воспоминаниями бахмутовец Николай, бывший учитель, несколько месяцев просидевший в подвале своего разбитого дома, а затем вынужденно эвакуировавшийся в Днепр. – Были слышны дальние перестрелки, но у нас царили только укропы. Помним их лица, их зверские ухмылки, их хамство и ненависть к нам. Ну как же – они паны, представители «титульной нации», а мы для них – быдло, рабы. Мы их должны были содержать, всю их западенщину поганую, с ее «легонькой» промышленностью, а они о нас, вместо благодарности, будут вытирать ноги. А если что не так – уничтожать. Вот такая у них бандеровская психология. И она проявлялась во всем, в том, как они общаются на улицах, в магазинах, в кафе, на кладбищах – везде! Паны такие галичанские понаехали – служите им!.. А еще мы для них были такой биомассой для провокаций против России. На многие обстрелянные объекты мгновенно приезжали сервильные журналисты и начинали перед телекамерами гнать пургу о том, что это якобы сотворили «рашисты».

Действительно, украинских и западных борзописцев в прошлом году, до того момента, как к городу реально приблизились «вагнеровцы», было много (потом разбежались куда подальше). Они жили в главной городской гостинице «Украина», что находилась в центре, неподалеку от райадминистрации, вместе с высшим офицерским составом, и прискакивали на места прилетов в считанные минуты, а то и раньше. Например, на центральный базар прибыли за полчаса до обстрела, разворотившего полрынка. Присматривались, примеривались, с какой точки лучше снимать. У них наверняка был график обстрелов, как неоднократно утверждали в местных пабликах очевидцы. Потом исчезли – видимо, попрятались в укрытиях. Ну а после бомбардировки тут же выпрыгнули, как из табакерки, и принялись строчить репортажи. Естественно, о подлой «рашке», учинившей такой разгром.

-Но мы-то, люди, мы же видели все это, – говорит Николай. – И писали потом об этом в соцсетях, и возмущенно говорили по телефонам, которые они подслушивали. И за это они тоже хотели нас стереть с лица земли – как неудобных свидетелей. Кстати, западные журналисты с нами общались весьма неохотно. Мы чувствовали их желание обойти все острые моменты, если дело касалось преступлений ВСУ. Так и норовили навести нас на ту тему, что это сделала Россия…

Николай считает, что нужно обязательно создать «Белую книгу» о преступлениях украинских нацистов в Бахмуте. И внести туда все свидетельства очевидцев об их злодеяниях – убийствах, грабежах, садизме, издевательствах над мирными жителями, поголовном мародерстве, ужасающей жестокости, подлости, наркомании, пьянстве, зверствах, тотальном разрушении города… О всех военных преступлениях ВСУ против человечности.

Другой бахмутовец, Арсений, стал одним из первых свидетелей и потерпевших от самых первых обстрелов ВСУ. Во двор его многоквартирного дома кассетная бомба прилетела как раз вечером в праздник Святой Троицы. В этом дворе стояла беседка, где по вечерам любили чаёвничать соседи, давно знавшие друг друга. Если бы они там собрались в этот вечер, погибли бы все. Потому что «подарочек» к великому празднику от униатских и пэцэушных «патриотов» ударил как раз в нее. На ее месте осталась воронка глубиной в несколько метров.

-Вот так тогда «поздравили» нас наши «захисныки», – вспоминает Арсений, эвакуированный в Донецк, – что повыбивало все ворота дворовых гаражей и сараев, посносило крыши, разнесло все автомобили во дворе, ну и, естественно, все окна в доме. Он в момент вообще стал напоминать Брестскую крепость, испещренную снарядами и пулями…

Потом в этот дом на улице Симбирцева прилетало еще и еще. Снесло крышу над всеми пятью подъездами. Жители прятались в подвалах до самой осени. Не хотели покидать родового гнезда до последнего. Стали эвакуироваться, только когда поняли: укронацисты «заточены» на полное уничтожение города, на выжженную территорию. Поэтому освобождения от них можно и не дождаться…

Так оно и было: с каждым днем, приближавшим их поражение, ВСУшные террористы свирепели все больше и больше. Стреляли по мирным жителям, старикам, женщинам и детям, из автоматов и снайперских винтовок, бросали гранаты в подвалы, где они прячутся, лупили из танков и минометов по жилым домам. Занимали эти дома, выгнав обитателей на улицу, устраивали в них огневые точки, а потом, отступая, минировали их и взрывали.

– Вообще они взрывали за собой все, – свидетельствует Арсений. – Предварительно ограбив и отправив награбленное «Новой почтой» или другими способами внутрь Украины. И, конечно списывали на Россию. Даже не слишком заморачиваясь неправдоподобием. Ведь если бы прилеты были с неба, то и разрушения были бы сверху. А у укропов – всегда снизу. То есть взрывчатка была заложена на первых этажах и в подвалах. Столько домов разрушено таким образом – и одноэтажных, в частном секторе, и многоэтажных… Например, ушли они из гостиницы «Украина» – снизу «бах»! И нет гостиницы. Или из райадминистрации. Или из налоговой инспекции, где был их штаб, семиэтажного здания, ушли – и «бах»! Короче, везде, где эти твари побывали, остались пепелища…

А еще «защитники» из ВСУ взорвали дамбу местного озера (с затоплением близлежащей территории и людей, прятавшихся от обстрелов в подвалах), которое было местом отдыха для горожан, местные заводы и фабрики, мосты, железнодородный вокзал, депо, автобусный парк и мастерские, все мосты… Короче, разрушили всю инфраструктуру, причем начали они ее разрушение сразу по прибытии в город. То бишь больше года назад.

За это время они практически уничтожили весь город. Бахмута больше нет. Связи с ним никакой. Из 72 тысяч человек, проживавших в нем еще полтора года назад, похоже, остались единицы. И то неизвестно, живы ли они. В бахмутовских пабликах люди постоянно ищут своих родственников… Один из недавно вскрывшихся фактов – пропажа более 70 человек, мирных жителей, в уничтоженном «Новом» микрорайоне – в западной части города, которая была последним рубежом обороны всушников и в которую они вновь пытаются пробиться в своем «контрнаступе». Арсений не исключает, что если это произойдет, то может быть устроена провокация для западных СМИ по примеру Бучи.

-От этих подонков можно ожидать всего, – говорит он про укронацистов. – Это нелюди.

Ему очень жаль свой родной город. Но он очень надеется вернуться сюда и принять участие в восстановлении его и своего родового гнезда из руин. Верит, что это произойдет не позднее следующего года…