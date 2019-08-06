Годовщина резни на Балканах: Хорваты празднуют, сербы скорбят

06.08.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии проходят памятные акции, посвященные жертвам трагедии 1995 года, когда Хорватия при попустительстве Запада начала операцию «Буря» – зачистку Республики Сербская Краина, в ходе которой как минимум 1800 сербов были убиты, а 250 тысяч человек изгнаны из своих домов.

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В ныне хорватском городе Книн, где происходили боевые действия, президент Колинда Грабар-Китарович возглавила торжества, которые в Сербии были восприняты как фашистские.

«Победой «Бури» мы осуществили свою исторической мечту свободной и независимой Хорватии и стали полноправными членами международного сообщества», – объявила Грабар.

Эти же тезисы она продублировала в тексте поздравления на своей страничке на Фейсбук.

На хорватском «празднике» хедлайнером стал усташский певец Томпсон, автор «Чавоглавы» – гимна хорватских боевиков, где восхваляется этническая чистка против сербов.

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Свои слова поддержки направил в Дубровник и президент не так давно отделившейся от Сербии Черногории Мило Джуканович. Что не удивительно – правящий режим инициировал вступление в НАТО, а в последнее время идет на открытую конфронтацию с Белградом, выдвигая претензии на храмы и монастыри Сербской Православной Церкви с целью их передачи карманной «автокефальной» раскольнической структуре.

Выступление Грабар на «Дне Победы» вызвало шквал негодования в Сербии – здесь, напротив, проходили траурные мероприятия по жертвам трагедии.

Выступая в монастыре Крушедол на Фрушке горе, президент Сербии Александр Вучич заявил:

«Я горжусь тем, что все сербские политики Черногории сегодня вечером с нами, в отличие от Подгорицы, которая отправила своих представителей в Хорватию. Это трудный и ужасный день для каждого серба, где бы он ни жил. Между нами есть различия, но сегодня все сербы абсолютно сплочены и знают, что делать в будущем. Сегодня, в то время как другие прославляют в песнях, что «их руки дойдут до нас, где бы мы ни жили», я хочу спросить у них: сербы изгнаны, но счастливее ли и успешнее ли Хорватия сегодня? Когда вы ждете наших слез, я говорю вам, что Сербия не исчезла, что каждый серб любит свою страну и гордится ею», – сказал Вучич.

«Вы не закроете наши рты… Сербия тверда и намного сильнее, чем раньше. Мы должны подчеркнуть, что благодаря волне беженцев Сербия получила новых Матавула и Теслу, спасибо, Краина, за трудолюбие и усердие и за то, что они украсили нашу страну… У нас также есть слезы и за других, в отличие от них. Мы никогда не могли с нетерпением ждать чужого страдания. Да будет вечная слава всем жертвам «Шторма»!» – заключил президент.

На мероприятии также присутствовал председатель президиума Республики Сербской (входяще в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«24 года назад состоялся заключительный акт усилий хорватского государства по очистке от сербов Краины, который начался намного раньше. Самым радикальным аспектом этой глобальной длительной чистки была Вторая мировая война. Убийством нашего короля это началось и продолжалось в Ясеноваце и Ядовно. Это была не только акция хорватского государства. У них также была поддержка Америки, Германии, всех западных держав. У них не было бы сил сделать это, если бы их не поощряли их наставники.

Сербы должны были покинуть свои дома. Единственным выходом для них были Республика Сербская и Сербия. Я не хочу, чтобы кто-либо больше разделял наш народ, беженцев и местных жителей, хорватских сербов, боснийских сербов. Мы должны собраться вместе для того, чтобы понять единственную идею – нам нужна большая и сильная Сербия.

Мы не должны забывать «Бурю», мы не можем вернуть мертвых. У сербского народа сегодня есть две страны – Республика Сербская и Сербия, нравится им это или нет. Республика Сербская не будет управляться ни Бакиром Изетбеговичем (бывший прозападный президент БиГ – ред.), ни иностранными послами. Мы любим Сербию и благодарны за то, что она нам помогает», – подчеркнул Додик.

В память о жертвах «Бури» Патриархом Иринеем была совершена Божественная литургия. Глава СПЦ выступил перед пришедшими на акцию, сообщил Informer.

«Это было запланированное истребление одного народа. Эти страдания можно сравнить с жертвами Второй мировой войны. Точное число погибших в «Буре» никогда не будет известно. Уста ответственных молчали, осуждение за преступление никогда не происходило, мы никогда не слышали слов осуждения от Римско-католической Церкви. Их слово очень важно и значимо, но они молчали», – сказал Патриарх Ириней.

Однако и в Сербии находятся те, кому плевать на страдания своего же народа. Так, прооппозиционный и проамериканский телеканал N1 назвал в своих новостях изгнание сербов «освободительной акцией», – очевидно, выразив, таким образом, позицию лидеров майданного «Союза за Сербию».