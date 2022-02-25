Годовщина столкновения с украинскими экстремистами стала официальной памятной датой в Крыму

В Крыму решили учредить памятную дату в честь событий 2014 года. День противостояния под стенами парламента Крыма пророссийских и националистических /меджлисовских сил 26 февраля отныне будет отмечаться как День защитника Республики Крым. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон о памятных датах.

«Первоначально у нас была идея назвать 27 февраля Днем освобождения от украинской оккупации, но в России принято решение отмечать День сотрудников спецопераций, поэтому после обсуждений с руководством Государственного совета Крыма мы пришли к выводу – правильно назвать для нас памятную дату 26 февраля Днем защитника Республик Крым, – представляя законопроект сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков. – Как раз в этот день с утра под знанием ВС АРК стали собираться меджлисовцы для провокаций и захвата здания, чтобы не допустить отставки правительства Крыма. Поскольку действующий премьер Анатолий Могилев присягнул на верность Киеву, где накануне произошел государственный переворот, с которым мы согласиться не могли».

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Цеков напомнил, что оппонентами ультрарадикалам и националистам выступили сотни крымчан, которые не могли оставаться в стороне от событий в стране и захвата власти киевской хунтой. В результате их решимости и настроя не допустить бандеровцев к власти, утром 27 февраля над зданием правительства и парламента Крыма взвились российские флаги.

«Дата будет отмечаться уже завтра, и я за то, чтобы всех людей, кто собрался на той пощади 26 февраля, наградить медалью «За защиту Республики Крым», – заключил Цеков.

В перечень памятных дат республики входят 16 марта – День Общекрымского референдума 2014 года; 8 апреля – День начала Крымской наступательной операции 1944 года по освобождению Крыма от фашистских захватчиков; 18 мая – День памяти жертв депортации; 10 июля – День освобождения Крымского полуострова от османского владычества в ходе Крымского похода русской армии под командованием В. М. Долгорукова в 1771 году; 9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов; 11 декабря – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.