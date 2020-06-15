Годовщина свержения Плахотнюка: Олигарх возвращается

15.06.2020, Тирасполь, София Русу

Ровно год назад в Республике Молдова произошли события, которые привели к смене власти. Тогда Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали правящую коалицию и утвердили правительство во главе с Майей Санду. Власть вполне мирно перешла к новому парламентскому большинству от управлявшей страной Демократической партии. Лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, с чьим именем связывали контроль над органами юстиции, силовыми структурами, и его сторонники покинули страну.

Молдавское общество тогда было полно надежд, пресса писала о «разузурпации власти», «жизни после Плахотнюка» и демократических процессах, новое руководство РМ отовсюду – и из России, и с Запада – принимало слова поддержки и поздравления.

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Созданная усилиями внешних партнеров коалиция Партии социалистов и блока ACUM, однако, продержалась недолго. На политическом горизонте замаячила тень беглого олигарха. В Молдове все чаще сегодня говорят, что Плахотнюк имеет контроль над происходящим. Редкая политическая новость в стране обходится без упоминания его имени.

На вопросы «ПолитНавигатора» о том, что изменилось в Молдове за этот год, и перестала ли она быть «захваченным государством», ответил эксперт, замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов.

ПолитНавигатор: Ровно год назад в парламенте Молдовы сформировалась коалиция ПСРМ – ACUM, было заявлено о начале деолигархизации, Владимир Плахотнюк покинул страну. С воодушевлением говорилось о том, что страна получила уникальный шанс измениться к лучшему, провести реформы. Оправдались ли эти надежды?

Андрей Моспанов: В целом нет, и, наверное, не могли оправдаться. С одной стороны, было понятно, что между социалистами и правым блоком ACUM слишком много критических различий. С другой стороны, система Плахотнюка пустила глубокие корни и с его отъездом она никуда в одночасье не могла исчезнуть. Так и случилось. Прежняя система оказалась крепче, а ПСРМ и ACUM – слабее, чем поначалу ожидалось.

Кроме того, союз условно пророссийских социалистов и прозападных правых в итоге не был подкреплен сколько-нибудь долговременным консенсусом ЕС, США и России по вопросам развития Молдовы. Сегодня уже можно сказать, что такой консенсус возник только при отстранении самого Плахотнюка, а затем вновь стал быстро «размываться». Это подорвало и коалицию ПСРМ – ACUM, которую никак нельзя было назвать «браком по любви».

Правительство Майи Санду оказалось слабым, не подготовленным к сложной работе, и очень быстро дало поводы для обоснованной критики в свой адрес. Процесс же «деолигархизации» превратился тогда в бесконечные теледебаты и попросту сошел на нет.

ПолитНавигатор: Страна действительно избавилась от Плахотнюка или делает вид, что избавилась?

Андрей Моспанов: Сегодня уже стоит говорить не о том, избавилась ли страна от Плахотнюка, а о том, что Плахотнюк возвращается в молдавскую политику. Фактически он перешел в контрнаступление еще в марте и, как видим, уже достиг очень многого, сократив парламентское большинство до минимума.

Проблема в том, что система, выстроенная Плахотнюком в последние годы, на самом деле проникла и в ПСРМ, и в ACUM. И там, и там многие связаны невидимыми нитями с бывшим председателем Демократической партии. И на всех есть компромат – не только на левых, но и на правых.

Потому и был таким вялым процесс «деолигархизации» – потому что все в той или иной степени «плахотнюки».

В 2019 году Владимир Плахотнюк, стремившийся вести собственную игру и подмять под себя правую оппозицию во главе с Майей Санду, не вписался в планы европейцев и американцев. Однако сейчас он, очевидно, будет помогать им устранить Игоря Додона и провести одного из правых кандидатов, скорее всего, ту же Санду, на пост президента Молдовы.

Плахотнюк хотел бы реванша. Думается, определенные надежды он возлагает и на победу демократов на президентских выборах в США в конце этого года. В свое время Плахотнюк активно привлекал американских лоббистов, например, из Podesta Group, которые близки к Демократической партии США. Он достаточно тесно связан с этими кругами.

ПолитНавигатор: В Молдове произошли хоть какие-то позитивные изменения за этот год? Президент Игорь Додон, например, говорит, что уже нет политически мотивированных уголовных дел.

Андрей Моспанов: Да, здесь он прав. Также можно отметить, что власти уже не задерживают россиян в Кишиневском аэропорту. Физически Плахотнюк в Молдове не присутствует, и дышать в этих условиях стало свободнее.

Но пока это, по большому счету, все перемены. Институты, которые он в свое время создал или «встроил» в свою систему власти, живы. Это и позволяет Плахотнюку так легко влиять сегодня на молдавскую политику.

ПолитНавигатор: Коалиция ПСРМ – ACUM развалилась в 2019 году спустя пять месяцев после создания, сейчас на ладан дышит коалиция социалистов с демократами, созданная в марте. Кто может войти в следующую коалицию? Почему парламентские альянсы в Молдове такие недолговечные?

Андрей Моспанов: Как кажется, кто-то теперь может решить, что следующая коалиция должна быть уже без социалистов. И не исключено, что после президентских выборов в Молдове нас ждет некое новое издание «Альянса за европейскую интеграцию» – в составе двух партий блока Acum, Демпартии, а также группы Pro-Moldova, контролируемой Плахотнюком.

Молдавские парламентские альянсы непрочны и недолговечны, потому что они создаются либо с подачи внешних партнеров, либо основаны на своекорыстном интересе партий и политиков, на политических интригах, без каких-либо долгосрочных программ развития страны.

ПолитНавигатор: Молдова уже много лет находится в состоянии перманентного политического кризиса. Страна вообще способна самостоятельно решить свои внутренние проблемы?

Андрей Моспанов: Здесь мы с вами возвращаемся к вопросу о том, что необходим консенсус мировых держав по Молдове. Евросоюз, США и Россия, условно говоря, должны прийти к единому мнению о том, что Молдова останется независимым государством, что она перестанет быть призом в геополитическом соперничестве и что будет гарантирован ее военный нейтралитет. Это могло бы наконец изменить нынешнюю политическую повестку в стране и «переключить» ее на социальное развитие.

Но никакого такого консенсуса сегодня не просматривается даже в теории. К нему, может быть, готова только Россия. Потому Молдова на ближайшие годы останется нестабильным регионом, который будет все сильнее втягиваться в военно-политическую орбиту соседней Румынии.