Годовщина ужасной трагедии. Когда бело-красная символика в Москве не имеет отношения к Беломайдану

25.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Иногда бывает так, что бело-красная символика, примелькавшаяся за последние недели из-за событий в Минске, совсем не имеет никакого отношения к Беломайдану, рассказывает блогер и репортер Сергей Рулёв.

«На платформе метро «Преображенская площадь» в Москве я обратил внимание на высокого, спортивного вида мужчину, который держал в руках белые астры и красные гвоздики. Так как я частенько бываю на Маросейке у посольства Белоруссии, где московские либералы размахивают гитлеровско-коллаборационистскими бело-красно-белыми тряпками, у меня мгновенно возникли ассоциации: неужели эта гадость так далеко зашла?

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Подошёл к мужчине с желанием поинтересоваться, что его связывает с этим БКБ-соцветием, но сделать этого не успел, так как увидел на шее мужчины шарфик с футбольной символикой ФК «Спартак» и датой «20.10.1982».

Наше знакомство было взрывным — мужчину откровенно распирало желание поделиться с кем-нибудь той информацией и эмоциями, которые переполняли его буквально через край.

Пока мы ехали по красной линии метро до станции «Спортовная», мой новый знакомый Андрей Середов, 54 лет, москвич, пожизненный футбольный болельщик ФК «Спартак», рассказал мне ужасающую историю из его реальной жизни, свидетелем которой он был 38 лет назад.

Мужчина искренне поведал свои страшные воспоминания о том, как в морозный, по-зимнему, осенний вечер 20 октября 1982 года на московском стадионе Лужники (тогда центральный стадион им. В.И. Ленина) произошла трагедия за несколько минут до окончания 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между клубами «Спартак» Москва (СССР) и «Харлем» (Нидерланды).

Из‑за давки, возникшей в одном из выходов со стадиона под №13, прямо напротив памятника Ленину, погибли молодые люди: учащиеся столичных и областных ВУЗов, ПТУ, техникумов, школ…

Официальная статистика имеет в своих списках 66 жертв, которыми стали мальчишки и девчонки, пришедшие поддержать свою знаменитую команду.

Сегодня, в эпоху Интернета, любой желающий может набрать в поисковой строке «20.10.1982 Спартак» и узнать о трагедии буквально всё. Но то, что рассказывал мне Андрей, вы не прочитаете нигде, а рассказывал он мне о тех людях, которые жили и были счастливы в эпоху тогда ещё живого «дорогого Леонида Ильича».

Мы зашли с Андреем в посещаемую болельщиками кафешку возле метро, где оба бармена сразу же узнали в моём сопровождающем человека, который ежегодно в эту дату приходит сюда один или с такими же поседевшими от прожитых лет «ребятами».

Они даже не стали спрашивать его: чего и сколько и во что налить: в этой кафешке все знали страшную дату «20.10.1982», а также знали и тех людей, которые в любую погоду приходят в этот день на «Лужу», чтобы почтить память погибших, вспомнить об их родственниках, и о тех, кому удалось выжить в той страшной кровавой душегубке или увернуться от ее поглощающей воронки.

Андрей рассказал мне и о погибших во время обрушения конструкции стадиона, и о тех еле живых мальчиках и девочках, которых сносили к подножию памятника Ленина, полагая, что люди уже скончались.

Отсутствие первой помощи, медиков стадиона, карет скорой помощи и мороз в минус 10 по Цельсию делали свою быструю работу.

Мы шли вместе к стадиону. Мой попутчик вспоминал о событиях почти сорокалетней давности. Он показывал и рассказывал, где и как происходили памятные трагические события.

Навстречу нам попадались зрелые мужчины и женщины в красно-белых клубных шарфах и салютовали нам, везли инвалидов в колясках.

Уже возле памятника – обелиска стояли и общались мужчины со спартаковской символикой, которые не совершали никаких прелюдий при встрече, а сразу же бросались друг-к-дружке в обнимку как к самым родным и близким родственникам, там все были «свои».

И что самое интересное, к памятнику подходили молодые люди, которые ещё не родились в 1982 году, а узнавали они об этом от своих родственников, от друзей, от родителей. Приходили мужчины с детьми, с жёнами, со своими спутницами. Слёз я не видел, слёзы уже все выплаканы… Я видел грусть от трагедии, скорбь по погибшим и веру и надежду в лучшее.

Цветов бело-красного цвета становилось всё больше и больше, болельщики ФК «Спартак» (Москва) шли до самого вечера, несли и дешёвые гвоздички, и дорогие розы».