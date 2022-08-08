11 лет назад в Польше загадочно умер политик, выступавший за дружбу с Россией

Польский парламент почтил минутой молчания память Анджея Леппера, погибшего 11 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Кто был этот политик, который и по сей день вызывает бурные эмоции, и кто эти различные стороны, спорящие о том, кто виноват в его смерти?

О нем можно написать очень много. У меня была возможность знать его лично, работать с ним и быть парламентарием от его партии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Анджей Леппер родом из небольшой деревни на северо-западе Польши. С земель, которые пришли в Польшу благодаря победе 1945 года и великим жертвам Красной Армии. Он вырос в простой сельской семье. Недолго состоял в Польской объединенной рабочей партии. После распада Польской Народной Республики стал фермером – у него был опыт работы в качестве руководителя государственного сельскохозяйственного предприятия (совхоза).

Когда в начале 1990-х годов Польша оказалась на грани экономической депрессии, Леппер, как и многие другие фермеры, также взял кредит в банке. Он хотел пережить трудные годы. Польские «реформаторы» и их западные советники в одночасье подняли процентные ставки по кредитам. В результате многие польские фермеры и предприниматели покончили жизнь самоубийством.

Анджей Леппер был бойцом. Он решил собрать таких же, как он сам, и организовать движение протеста. Против неолибералов, диктата Запада, банков и корпораций. У него был большой талант, сильный характер и харизма. Вскоре он стал народным лидером.

После нескольких лет борьбы, протестов и забастовок его партия «Самооборона» набрала более 10% голосов на парламентских выборах 2001 года. В то время он все еще оставался в оппозиции. Четыре года спустя Леппер занял третье место на президентских выборах, а Самооброна набрала 12% на парламентских выборах.

Перспективы были отличные. Однако под давлением польской католической церкви лидер «Самооброны» допустил ошибку. Он вступил в коалицию с неоконсервативной, правой партией «Закон и справедливость». Он стал вице-премьером и министром сельского хозяйства, но через некоторое время стал объектом провокаций и действий со стороны секретных служб своего партнера по коалиции.

Трагическая история. Тем более что менее чем через четыре года после проигрыша на выборах, 5 августа 2011 года, политик был найден мертвым в своей варшавской квартире. Это сразу же было признано самоубийством.

Накануне я поговорил с Леппером и запланировал встречу. Мы должны были обсудить новую избирательную кампанию и его возвращение в польский парламент. На стуле и веревке, на которой он должен был повеситься, не обнаружено никаких отпечатков пальцев, даже его собственных. Его сейф для документов был открыт и пуст. Никто не знает, какие документы из него исчезли.

Позже появилось больше теорий о его смерти. 65% поляков не поверили в самоубийство популярного политика. Теории заговора были многочисленны. Но хотелось бы упомянуть о его взглядах на международные дела.

Я впервые встретил Анджея Леппера в 1999 году, когда он организовывал протесты против бомбардировок НАТО против Югославии. Позже он осудил интервенцию в Афганистан и агрессию против Ирака.

Он неоднократно говорил о необходимости польско-российского сотрудничества. Я сопровождал его в поездках в Москву.

Он дружил с белорусским президентом Александром Лукашенко, с которым у него схожая биография. Он раскритиковал польские власти за то, что они одобрили размещение военных баз США. Но прежде всего, именно он первым в Польше, в парламенте, заговорил о секретных тюрьмах ЦРУ на польской территории, сообщив, что в этих местах американцы пытали совершенно незаконно заключенных граждан других стран.

Когда он умирал в 2011 году, в Страсбургском суде по правам человека рассматривалось дело против Польши, возбужденное двумя арабскими гражданами, заключенными американцев. Дело становилось все громче и громче. У Анджея Леппера были знания и документы, которые могли всплыть.

Кто их боялся? И могла ли его смерть быть самоубийством? Прежде всего, он показывает, насколько опасно быть в оппозиции в современной Польше. Остальные подробности мы узнаем лишь однажды, а может быть, и никогда их не узнаем…