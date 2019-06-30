Годовщину массового убийства евреев отметили торжественным маршем

30.06.2019, Львов, Владимир Гладков

Во Львове, в день 78-ой годовщины погрома и массового убийства местных евреев, радикальные организации «Национальный корпус», «Правый Сектор» и партия «Свобода» провели так называемый «Марш тысячелетия украинской державы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мероприятие началось на улице имени Степана Бандеры с возложения цветов к памятнику вождя националистов, после чего несколько сотен радикалов, скандируя традиционные речевки, прошли маршем к памятнику поэту Тарасу Шевченко.

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Вместе со взрослыми в колонне присутствовали и дети.

Официально мероприятие было приурочено не к погрому евреев, а к годовщине провозглашения акта о «самостийности», который 78 лет назад позволили огласить гитлеровцы местным украинским организациям. В документе подчеркивалась лояльность «фюреру», однако уже вскоре украинские сепаратисты стали мешать оккупантам и подверглись репрессиям.

В тексте Акта говорилось: «Возрождающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».

«30 июня 1941 года, ровно 78 лет назад здесь недалеко, буквально через один квартал, была восстановлена украинская государственность. Подчёркиваю – восстановлена, а не объявлена, потому что украинская государственность имеет более чем тысячелетнюю историю!

Вспомним, украинское государство существовало ещё в княжеские времена, во времена Святостава Храброго, во времена казаков было гетманское государство. Мы являемся правопреемниками также Украинской народной республики, Западноукраинской народной республики, Карпатской Украины, государства 30 июня 1941 года, Холодноярского государства, и многих других государственных образований», – заявил глава «Свободы» Олег Тягнибок.