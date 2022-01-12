Годовщину массового убийства сербов бошняки Бужиме отметили маршем

12.01.2022  13:11 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Политика


В день, когда сербы панихидой почтили память убитых при атаке исламистов 56 бойцов Войска Республики Сербской в Нови Граде и Сува Меджи, бошняки провели свою акцию в Бужиме.

Они прошли колонной с флагами исламистской Армии БиГ в зеленых беретах при участии подростков и детей.

В день, когда сербы панихидой почтили память убитых при атаке исламистов 56 бойцов Войска...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», организатором «Марша в честь Армии БиГ» выступило некое содружество Nanićevi Bužimljani, которое приурочила свою акцию к «победе 505-й Бужимской мусульманской бригады Армии БиХ». Участники акции прошли колонной в зеленых беретах с флагами исламистской Армии БиГ, выкрикивая: «Аллах акбар!». Что характерно, среди участников марша было много подростков и детей.

Так называемой «победой» бошнякские активисты называют налет в январе 1993 орды исламистских боевиков на слабоукрепленные сербские населенные пункты, в ходе которого погибли 59 бойцов Войска Республики Сербской и множество мирных жителей.

Что характерно, в БиГ сараевское правительство не запрещает подобные шествия, при этом за участие в параде в честь Дня Республики Сербской, состоявшемся 9 января этого года, министр обороны страны Сифет Поджич инициировал уголовные дела против шести сербских офицеров, в том числе и своего заместителя Мирко Околича.

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