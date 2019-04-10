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10.04.2019, Одесса, Михаил Рябов
 
Общество, Одесса, Украина
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Годовщину освобождения Одессы глушили песнями на мове

Небольшая группа жителей Одессы вечером в среду вышла на аллею Славы, чтобы отметить 75-летие освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Украинские власти постарались испортить памятное мероприятие.

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Об этом рассказал в своем блоге экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Вроде такая круглая дата, – 75-я годовщина Освобождения Одессы от нацистов, и репрессии не намечались, власть притихла перед выборами. А людей пришло немного, сотни полторы. Возможно, из-за дождя.

Во время движения колонна скандировала «Одесса – город герой!», «Одесса без фашизма!», «Вон из Одессы бандеровские бесы!», пела военные песни. При возложении не обошлось без инцидента, какого-то мужика увела полиция, вроде за георгиевскую ленточку. Потом выступали и читали военные стихи.

Больше всего огорчала заглушающая музыка из динамиков. Одесситы вспоминают своих освободителей, а их перекрикивает национальная попса «українці танцюють гопака». Хочу обратиться по этому поводу к местной власти.

Труханов (мэр Одессы экс-«регионал» Геннадий Труханов, – ред.), вы же сегодня выступили против переписывания истории, а тут такое издевательское отношение к народному празднику одесситов! Это сознательное отношение мэрии к своим избирателям или вы даже динамики в парке уже не контролируете?» – возмущается Азаров.

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