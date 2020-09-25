Гоголь и не русский, и не украинский – писатель Андрухович

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Николай Васильевич Гоголь не может считаться русским писателем, так как много времени проводил за границей, но в то же время он и не украинский, а в значительной мере «экспат».

Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил украинский писатель, выходец из Галичины Юрий Андрухович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я высказываюсь по этому поводу не патриотично. Я не считаю, что мы должны любой ценой записывать Гоголя к украинским писателям. То есть безусловным есть его украинское происхождение. Я не открою Америку, если скажу, что его творчество, особенно раннее в значительной мере вдохновлялось тогдашней Украиной, за которой он, очень вероятно, в Петербурге скучал. Ему не хватало тепла, южных вещей, которые он пытался воплотить в своих ранних текстах, передать это состояние.

Но Гоголь, по правде говоря, и не русский писатель. Он не украинский, он русскоязычный писатель, который существенную часть своей жизни провел за границами Российской империи. Есть целые года, если не десятилетия – то в Риме, то в Швейцарии, то поехал на Святую землю. То есть это немножко такой экспат, может и не немножко, а в значительной мере экспат, который существенно изменил русский язык, украинизировав его в значительной мере», – заявил Андрухович.

«Но это не сделало, на мой взгляд, всё-таки его украинским писателем. И мы не должны быть такими жадными, требуя, признайте, отдайте нам Гоголя, признайте, что он украинец. Мне кажется, что это не совсем зрелый подход», – добавил писатель.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Андрухович возмутился тем, что миллионы людей в мире обожают Толстого, Чехова, Чайковского, Булгакова, Шостаковича, а также призвал Запад прозреть и увидеть в писателе Достоевском «посредственного беллетриста» и «реакционного, очень опасного мыслителя».