«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

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Пока рядовые пользователи «Телеграма» и других соцсетей напряженно следили за скандалом с «голой вечеринкой» московской богемы, не менее драматичные события разыгрались в секторе академической российской науки.

Из Института философии (ИФ) РАН был уволен заведующий сектором истории русской философии кандидат философских наук Анатолий Черняев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Формальная причина – истечение срока контракта, а настоящая – конфликт убеждений Черняева и большинства либеральных сотрудников института.

А коллектив там собрался своеобразный. Чего стоит только членкор и бывшая замдиректора института Юлия Синеокая, которая открыто работала на Госдеп через запрещенные в России организации, вербовала сотрудников и аспирантов для работы в антироссийских проектах, а в 2022 году покинула Россию и создала в Париже «Независимый институт философии», занимающийся борьбой с «российской агрессией».

В 2021 году Черняев (на фото слева) почти возглавил ИФ РАН, но либеральный коллектив взбунтовался и добился того, что должность занял 85-летний Абдусалам Гусейнов, который в свое время наладил процесс по вовлечению перспективных специалистов в западные проекты. Он тесно контактировал с работниками американских спецслужб Томасом Траутом и Джимом Харфом, которые координировали его работу не только с учёным сообществом, но и со студентами.

Прозападным сотрудникам государственного института такие люди были намного милее, чем сторонник воссоединения с Крымом и Донбассом Черняев.

Когда на прошлой неделе либералы решили вообще убрать Черняева, взбунтовалось уже все российское патриотическое сообщество.

«ИФ РАН под новый год зарядил свою “голую вечеринку”. Пати либерального террора. И это после бешеного каминг-аута член-корра Синеокой… Хуцпа либеральных “философов”. Потеря Черняева – это сдача Херсона. По своей воле. Если мы не покончим с ИФ РАН сейчас, ИФ РАН покончит с нами завтра. Это целый план, сопряженный с захватом АН под кураторством Синеокой и ЦРУ», – написал в своем тг-канале крупнейший из ныне живущих русских философов Александр Дугин.

«Даже если не называть это “терактом”, как это сделал Александр Дугин, то это, как минимум, показательная расправа. Как если бы участники “голой” вечеринки “отшили” от эстрады певца Шамана, а Акунин (внесен в список террористов) и Быков (признан иноагентом) упекли в тюрьму Вована и Лексуса…», – продолжил метафору публицист Егор Холомогоров.

ИФ РАН выпустил релиз, в котором обвинил Черняева в прогулах и заверил, что сотрудники института занимают вполне патриотическую позицию, помогают учебным заведениям новых регионов, только не афишируют это.

Философ и офицер ДНР Андрей Коробов-Латынцев утверждает, что это ложь. Он организовывал в 2022 году конференцию в Донецке «Философия на линии фронта: гибридные войны и их трансформация в XXI веке» и утверждает, что готовность приехать на нее выразил только Черняев. Кроме того, он провел в Москве круглый стол, посвященный СВО.

«Нет сомнений, что руководство ИФ РАН таким образом отомстило Черняеву за его позицию. Враг не дремлет. Спрошу прямо: каков будет наш ответ ему? Патриотические тг-каналы стеной выступили в защиту Анатолия Черняева. Главное теперь не сбавлять напор, Стремление руководства ИФ РАН представить себя патриотами (при том, что уже всем давно известна подлинная политика Института) говорит лишь о том, что они испугались и хотят поскорее замять ситуацию. Надо сейчас не ослаблять удар и продолжать бить по Институту. Иначе всё так и останется», – пишет Коробов-Латынцев.

Он указывает на то, что на сайте ИФ РАН все еще висит огромная хвалебная статья об иноагенте Юлии Синеокой, и никакого публичного осуждения от руководства института не последовало. Коробов-Латынцев предлагает устроить открытые дебаты между руководством ИФ РАН и патриотически настроенными философами.

Но вместо честной дискуссии философы-либералы развернули кампанию в анонимных тг-каналах. Теперь они обвиняют бизнесмена Константина Малофеева и «псевдофилософа» Дугина в том, что они хотят поставить Черняева во главе института «и навязать свои околофилософские представления о русском мире».

Политолог Алексей Чадаев обратил внимание на объявление на сайте ИФ РАН о «новогодне-рождественском заседании «Итальянского клуба» института. Руководство просит от сотрудников заявки на поездку в Пьемонт, чтобы побеседовать о наследии.

«И мне как-то сразу ясно становится: они даже не понимают, что уже в окопах. Только по другую сторону. Там, где Нови-Лигуре, «Ассоциация друзей Амальфи»…», – пишет Чадаев.

Украинский и российский блогер Юрий Подоляка считает, что ИФ РАН нужно закрывать за пробандеровские взгляды сотрудников.

«Беготня с жовто-блакитными ленточками является нормой для ИФ РАН с 2014 года, а в 2022 достигла невменяемости. Но главное — эта среда будет бесконечно воспроизводить саму себя, переформатируя молодых и выдавливая неугодных. В гуманитарной сфере кавалерийские атаки редко полезны, однако это как раз тот случай.

В силу мировоззренческого, идеологического и политического значения философии её нельзя оставлять во враждебных руках даже частично. Если разогнать и переукомплектовать ИФ РАН не получается, значит, нужно создавать параллельное ему учреждение, которое основывалось бы на мировоззренческих позициях, сформулированных в Указе Президента РФ №809», – написал Подоляка ВКонтакте.