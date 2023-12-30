«Голая вечеринка» всерьёз напугала Арестовича

История с «голой вечеринкой» и реакция на неё россиян свидетельствует о возникновении мощного консервативного гражданского общества в РФ, на которое с симпатией смотрят и в США, и в Европе, и в мусульманском мире.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой всей истории примечательны не артисты, которые застыли в «газпромовских нулевых», когда любой эпатаж – Киркоров в блёстках и так далее, приветствовался, за это платили деньги, «огоньки», пятое-десятое, в отсутствии идеологии было по приколу. Они застыли и столкнулись с массовым осуждением общества. Это могло бы остаться историей внутри тусовки или инспирированной Кремлём, если бы не было массового подхвата. Это тема номер один в России уже неделю, несмотря ни на что. И в этой господствующей идеологии, то, что она началась складываться, в самом по себе существует опасность очень большая. Она состоит в том, что когда у противника складывается господствующая идеология, он получает мощный приводящий ресурс, мотивацию. Давайте, наконец, это скажем, а то у нас никак не могут это отфиксировать публично, что «прекрасная Россия будущего» от оппозиции, раскол России, там, независимый Татарстан и Башкортостан и так далее – эта ветка развития не получила. Получила очень традиционная в российской истории ветка такого консерватизма а-ля Александр III «самодержавие, Православие, народность». Возвращается ли народ по причине большой войны, или по причине накачки через «башни» и так далее, но он вернулся», – сказал Арестович.

Это может означать для Украины несколько последствий, первое из которых – то, что поток мобилизующихся в ряды ВС РФ не иссякнет.

«Люди идут в атаку с той стороны на господствующей идеологии. Они мотивированные бойцы от рядового пехотинца до генерала, который знает, что в этой войне нужно победить, Украину надо раздавить, Запад надо посрамить, националистов-«соросят» расстрелять, всех остальных подчинить», – заявил экс-советник.

Вторым фактором он назвал то, что эта история «даёт пас правым республиканцам здесь, изоляционистам».

«Это очень неприятная вещь, потому что они это здесь всячески приветствуют. Они считают, что глобалисты-леваки – это сатанисты, и с ними надо бороться. Они воспринимают это осуждение российского народа этого «бала сатаны» как то, чего они добиваются в США. Есть штаты демократические, там детей в школе учат говорить «they» для тех, кто не определился с полом. Республиканцы на стенку лезут, для них это религиозная война. И для них торжество этого российского консервативного поворота – это привлечение ещё больших симпатий на сторону Путина и консервативного тренда», – стращал «свидомых» Арестович.

Кроме того, он указал на правый поворот в Европе.

«Потому что Орбан, правые Бельгии и Голландии – они тоже в этой риторике, тоже против ЛГБТ, сатаны и всего остального. Поэтому в мире сталкиваются два очень серьёзных тренда, а эта московская публика, которая задержалась в «газпромовских нулевых», где всё можно, она просто не успевает за этим трендом, страшно далеки они были от народа и не понимают, что Россия – резко поляризированное, резко актуализированное общество теперь. Россия изменилась. Это мотивированное общество, вставшее на определённый путь в большинстве своём, поддерживающее войну всеми фибрами души, поддерживающее консервативный или правый попорот и имеющее соответствующий резонанс в США и Европе, что для нас особенно опасно», – объяснил бывший Зе-советник.

Он добавил, что симпатизируют таким настроениям в России также исламские страны.

«С точки зрения мусульман, подобные вечеринки – это чистый сатанизм, в России их 29 миллионов, они играют недвусмысленную роль в российском обществе. Это ещё очень понравится мусульманам в мире, то есть они ещё и туда плечо кидают, понимаете? То, что произошло, это символическое цементирование господствующей идеологии, которая набрала тренд и стала нормой. Все остальные будут девиантами отныне – от русской оппозиции до людей, которые про либерализм, про свободу – «в конце концов, люди могут раздеться как угодно», это маргинализированный тренд. И самое главное, эта штука им даёт очень серьёзную мотивацию продолжать, и имеет соответствующий отклик на Западе», – сказал Арестович.

Подводя итог, он признал, что Украине ответить нечем на растущую таким образом поддержку России в мире.

«Наши разговоры о том, что давайте расколем Россию, и будет независимый Башкортостан, мне представляются сомнительными. И нам надо вследствие этой вечеринки и её эффекта осознать, с кем и с чем мы имеем дело. С полноценным массивом, очень неплохо поддержанным в мире. Маск – не самый глупый человек, инновационный бизнесмен номер один публичный, он же абсолютно за этот консервативный тренд. То есть, у них там есть союзнички во всей этой истории. Это очень специфическая история, нам нужно давать на неё ответ, сопоставимый по масштабу. Можем даже с нашим обществом сравнить, как с зеркалом, а есть ли у нас господствующая идеология, и возможна ли она вообще в украинском обществе, которое полу-анархическое, и что можно противопоставить, если нет идеологии, какую систему мотивации? Тоже вопрос», – озадачился бывший советник Зе-офиса.