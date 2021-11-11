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11.11.2021 11:13
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Гольдарб: Украина сегодня превратилась в колонию

Новости УкраиныКонтроль над Украиной полностью перешел западным правительствам и международным организациям. Об этом в эфире...

Контроль над Украиной полностью перешел западным правительствам и международным организациям.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гольдарба, сегодня все бюджетообразующие отрасли в стране контролируют иностранные граждане.

«Давайте называть вещи своими именами – Украина сегодня превратилась в колонию, она абсолютно несамостоятельна. Если я не прав, назовите мне, пожалуйста, самостоятельную страну в мире, где назначают судей-иностранцев. Назовите мне страну, где правление Национального банка назначают иностранцы. Назовите такую страну, где согласовывают с Международным валютным фондом главу Национального банка. Назовите мне страну, где конкурсы на должности прокуроров формируют, организовывают, проводят иностранцы. Назовите мне страну, где министрами являются граждане других стран. Страну, где бюджетообразующие отрасли возглавляют иностранцы», – сказал эксперт.

«За что ни возьмись, у Украины нет сегодня рычагов собственного влияния на свои же институты, законы принимаются те, которые требуют послы так называемой «семерки», либо Госдеп Штатов, либо Международный валютный фонд. Все, другие законы не принимаются», – заявил Гольдарб.

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