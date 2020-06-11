11.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
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Голландский суд по Mh-17 замалчивает военные преступления Украины


Голландский суд по делу потерпевшего крушение в Донбассе борта МН17 явно выгораживает Украину, чья боевая авиация в 2014 году подвергала бомбардировкам мирные города, при этом диспетчеры не перекрывали воздушное пространство в зоне боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два слова по процессу MH17, за которым я слежу, это шоу невероятное. Вчера был день просто невероятных обвинений голландских прокуроров, когда они подряд говорят: «Да, многие свидетели заявили, что в небе летали военные украинские самолёты, но нам Украина сказала, что там не было самолётов. Да, действительно, у Украины тоже есть «Буки», но нам Украина сказала, что их не было в зоне конфликта». И так по всем позициям, какую не возьми. Украина сказала, что нету – она же не могла врать, правильно?

Сегодня почти весь день прокуратура Голландии доказывала то, что мы вам (украинским экспертам – ред.) здесь постоянно говорим, что Гиркин-Стрелков не подчинялись России. То есть, то, что мы всегда говорили, сегодня доказывают прокуроры Нидерландов, что Россия не давала команды этим «боевикам», как они называют», – рассказал Корнилов.

«Но самое главное – это кощунство в высшей степени – они сегодня заявили: «У этих самых боевиков, сепаратистов возникло преступное желание сбивать украинские самолёты». Сидели-сидели эти сепаратисты, и тут вдруг у них возникло преступное желание: смотрите, самолёты летают, преступный умысел, давайте сбивать!».

А самолёты летали «просто так». То есть, это не эти самолёты бомбили мирные города, гибли граждане, и уже не оставалось другой возможности защитить этих граждан, кроме того, что их сбивать. Но про это (сделан, конечно, монтаж) про это прокуратура ни слова не сказала. Вот – по поводу справедливости и объективности данного судебного телешоу под названием МН17», – добавил эксперт.

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