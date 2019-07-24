Голландский журналист снял фильм-сенсацию по сбитому над Донбассом «Боингу»

24.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф выпустил детище своего пятилетнего расследования – фильм «MH17 – Call for Justice», в котором фактически опровергает версию объединенной следственной группы о причастности России к сбитому летом 2014 года над Донбассом «Боингу» и утверждает, что Киев подделал доказательства.

Об этом на страницах «Комсомольской правды» сообщает военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это конечно фильм-сенсация. Из расследования голландского журналиста по малазийскому Боингу, из уст официальных властей Малайзии вы узнаете, что:

В течение первой недели после крушения лайнера США пытались организовать военную операцию НАТО на востоке Украины. Под благовидным предлогом спасения обломков самолета и останков тел.

Власти США, Голландии, Австралии и НАТО инициировали план по вводу девятитысячного военного контингента в зону боевых действий. Однако резко против этого выступила Германия, и операция была свернута.

Агенты ФБР пытались выкрасть черные ящики у малайзийского полковника Сакри, который вывез их из Донецка.

По данным экспертизы малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио, видео и цифровых материалов для судебных разбирательств, прослушки от СБУ – подделки со следами склеек и монтажа.

Свидетели на месте крушения показали совсем не то место запуска ракеты, что отмечено в отчете ОСГ. И главное, ранее свидетели то же самое говорили BBC, но британские журналисты этого не заметили.

И на десерт: интервью с бывшим диспетчером ВВС Украины, который утверждает, что в Киеве есть данные радиолокационного контроля на тот день. Хотя официально они утверждают, что украинские радары не работали», – анонсировал Коц.

Кроме того, в фильме ответственный за расследование гибели Боинга в Совете национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри рассказывает, как он тайно попал в Донецк, где встретился с первым премьер-министром ДНР Александром Бородаем, который и передал офицеру черные ящики, которые сначала пытались забрать представители ОБСЕ, а затем выкрасть сотрудники ФБР.

«Но он сохранил их для следствия. Впрочем, их расшифровок мы не увидели до сих пор. Зато Киев представил миру прослушку, которая якобы доказывает причастность лидеров ополчения к крушению Боинга. И мир, в большинстве своем, это охотно проглотил», – написал военкор.