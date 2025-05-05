Покушение на нациста Сергея Стерненко могло быть срежиссировано им самим.

Об этом в своём блоге завил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голливуд отдыхает. Как нужно было Ганула в Одессе грохнуть – так профессиональный военный пришёл, и два выстрела контрольных. Даже какой-то 17-летний ушлёпок, и Фарион нет.

А тут, чтобы такую цацу, которая несёт опасность всему российскому – какую-то бабу с видом консьержки, да ещё и влюблённую. Вербовщик, наверное, добрый был.

Человека, который в жизни тяжелее черпака ничего в руках не держал, чтобы она стреляла с огнестрельного оружия, и даже вблизи не попала. Голливуд о Болливуд отдыхают», – сказал Дроздов.