«Голливуд отдыхает» – львовский нацист не поверил в покушение на Стерненко

Вадим Москаленко.  
05.05.2025 17:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Покушение на нациста Сергея Стерненко могло быть срежиссировано им самим.

Об этом в своём блоге завил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Покушение на нациста Сергея Стерненко могло быть срежиссировано им самим. Об этом в своём...

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«Голливуд отдыхает. Как нужно было Ганула в Одессе грохнуть – так профессиональный военный пришёл, и два выстрела контрольных. Даже какой-то 17-летний ушлёпок, и Фарион нет.

А тут, чтобы такую цацу, которая несёт опасность всему российскому – какую-то бабу с видом консьержки, да ещё и влюблённую. Вербовщик, наверное, добрый был.

Человека, который в жизни тяжелее черпака ничего в руках не держал, чтобы она стреляла с огнестрельного оружия, и даже вблизи не попала. Голливуд о Болливуд отдыхают», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что в последнее время в украинской политике стали очень популярными «острые сюжеты».

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