Голливуд отомстил всемирно известному танцору за поддержку Путина

22.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за политических симпатий перед известным танцором Сергеем Полуниным закрылись двери Голливуда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», танцор, который работал в Королевском балете Лондона и Баварском государственном балете, рассказал «Московскому комсомольцу».

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«Когда я поддержал Владимира Путина, многие двери, в том числе и в Голливуд, для меня закрылись. Сейчас немного восстанавливается то, что я потерял, но я не жалею ни о чем. Это моя гражданская позиция, нравится кому-то это или нет. Я набил себе татуировку с Путиным не для пиара», – сказал танцор.

Также он говорит, что не чувствует обиды, когда его подписывают русским, украинским или даже сербским танцором.

«Родился на Украине, поддерживаю Россию, недавно получил Российское гражданство. А сейчас еще и сербский паспорт появился. Я открыт для всех. Я иностранец по-жизни», – резюмировал Полунин.

Отметим, что на руке у него выбита татуировка в виде тризубца – в независимой Украине утвержденного в качестве государственного символа.