Голливуд убивает Бога

28.11.2020, Москва, Платон Беседин

В новые странные – ковидные – времена кинематограф идёт к зрителю иными, нежели раньше, путями. То выходил фильм, навалилась реклама – и все рвались в кинотеатры. Но так было раньше. Правда, чудом продрался к зрителям «Довод». Теперь же не гора идёт, а наоборот – люди выискивают интересные ленты сами, используя для того, к примеру, Netflix. А последний, в свою очередь, услужливо предлагает зрителям новый продукт, скупая все подряд и производя собственное (самый яркий пример тому – «Ирландец» Мартина Скорсезе).

Собственно, Netflix в этом году, кроме прочего, подарил нам весьма любопытную картину «Дьявол всегда здесь». Кинематографический разбор оставлю для иных изданий, а сейчас важно сказать вот о чем: проскальзывает и крепнет не просто антихристианская, но, я бы сказал, антибожественная риторика ленты. Хотя, уверен, со мной могут и не согласиться, оспорив мнение.

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Меж тем, даже не соглашаясь, стоит проследить эволюцию (или деэволюцию?) голливудских взглядов на веру, религию, Бога. Раньше все это если не выводилось в первый ряд (хотя и такое случалось), то, как минимум, в лентах представлялось как элемент важный и системообразующий. И в целом в голливудском кино велась борьба Добра со Злом, даже если первое и представало как грубоватый качок-сексист с огнеметом. Но и эта борьба со временем стала исчезать и истончаться. Чем характерно современное кино: злодеи там не слишком отличаются от героев, а последние в принципе отчаянно страдают пороками.

Так а что с Богом, с верой? Дело тут не в бичевании церковных пороков – склонности к педофилии некоторых католических священников, например. Нет, суть в том, что Вера вообще перестала позиционироваться, как нечто спасаемое и спасающее.

Один пример: наверняка все помнят фильмы (в том числе, и классические), в которых носферату, упыри и вурдалаки патологически боялись святой воды, распятий и Библий. Однако со временем – в нулевых – подобное представление изменилось. Вампиров убивали уже совсем иными методами – Слово Божие, Явления Божии перестали действовать на порождения тьмы.

А в голливудском кино ничего не бывает просто так, но имеет определенную причину. Американские фильмы вообще очень политизированы и полны скрытых смыслов, потому что продакшн напрямую зависит от власти. От государственного и транснационального заказа.

И сегодня очевидно, что заказ этот действует, в том числе, против и адекватного представления веры, религии, Бога в кино. Это опять же часть позиционирования набора радужных ценностей с их ЛГБТ, радикальным феминизмом и тому подобных явлений. И свести их в конечном счете можно к одному – к антихристианской риторике, во всем и повсюду, в том числе, и в кино. Не это ли то, что когда-то архаично называли последними временами?