Голобородько – большой унитаз, в который слили всю народную ненависть к режиму

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Проект «Зеленский» – детище очень грамотных технологов, которые по факту положили на лопатки 82 процента населения Украины, настроенного на протест.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил главный редактор издания «News Front», крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный, кто нёс какую-то угрозу этому американскому режиму, единственная сила – это украинский народ. Потому что 82 процента людей, не поддерживающих курс, рано или поздно от того, что нечего есть, нечем платить за коммуналку, сорвались бы, и был бы не майдан за деньги, и тут людям дали возможность выпустить пар. Так красиво и технологично слить протестные настроения в унитаз под названием «Голобородько» могли только очень грамотные технологи, и это, действительно, по факту сработало», – заявил журналист.

«Какая задача Зеленского: была проблема у американцев – на протяжении очень долгого периода все президенты, которые приходили по согласованию с ними, либо они их назначали, они все в первую очередь, продавая американцам русофобию, решали вопросы своих бизнес-партнёров, своих друзей, своих кумовьёв, и американцам это не нравилось. Потому что у людей были собственные интересы.

Сейчас был чётко понятный человек: есть продукт под названием «Зеленский», у продукта есть хозяин, хозяин не хочет нести за него персональную ответственность. Вот, Коломойский не дурак, ему не нужно лично перед кем-то отвечать за этот проект. Его задача была создать проект, который он кому-то продаст. Он либо его уже продал, либо есть дальние договорённости, где он что-то за это получает», – добавил Константин Кнырик.