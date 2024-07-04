Офис президента Украины готовится к переговорам со сдачей территорий, в связи с чем киевская пропаганда постепенно начнёт выпячивать мнение большинства, которое готово на всё. Об этом на канале «Киев 24» заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Точка зрения именно военнослужащих. Когда об этом говорят бойцы «Азова», я понимаю – это мотивированные люди с определёнными политическими взглядами. Которым не нужно объяснять, что такое защита Украины, национальные интересы и так далее. А другой взгляд – и таких большинство, и с каждым месяцем всё больше, люди, которые не добровольно попали на войну. Они в откровенных разговорах говорят: всё, что угодно, только чтобы это закончилось. Думаешь, те люди, которых за руки-ноги заносят в бусики, хотят до границ 1991 года воевать?

Ты же понимаешь, как прекрасно делается эта манипуляция. Сегодня раскручивают заявление Кротевича [начштаба «Азова»] – чудесный военный, я разделяю его взгляды. Но завтра (и я вижу, это есть) всё телевидение и тг-каналы, которые контролируются офисом президента, будут понемногу выводить других военных, с другой точкой зрения. Власти нужно убедить население, что это оно хочет мира, что это люди хотят мира, военные, что это не «зрада» власти», – вещал Голобуцкий.