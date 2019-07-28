Голод, рабство, крепостничество, – чем украинцам угрожает монополия Зе

28.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Монопольное большинство партии Владимира Зеленского в Верховной Раде несёт множество угроз для жителей Украины.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша с вами ошибка в том, что мы про большевиков читали исключительно в истории, а сейчас это всё повторяется… Мы имеем это большинство в парламенте, но депутаты свою личную точку зрения если и будут иметь, то очень осторожную, в пределах: «Я вас послушал, не хочу обидеть, я же не знаю, что там сверху сказали, чтобы я не ошибся». А кто будет и как принимать решения, – задача депутатов будет нажимать кнопки», – отметил Чаплыга.

«Вы гордитесь тем, что вышли, и никто не знает, кто у вас будет премьер-министром и министром. Sorry, это выстрел себе в ногу, потому что, если политическая партия у вас сформирована – есть команда: кто, куда и под какую программу. А если нет, то, извините, вы большевики, которые просто схватили власть», – добавил эксперт.

Экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин провёл параллель между Владимиром Лениным, который был «ставленником немецкого Генштаба» и будущим украинским премьер-министром, которого также назначат кукловоды.

«Сто лет назад, когда большевики были на такой же волне эйфории, как сейчас команда Зеленского, они премьер-министра привезли в запломбированном вагоне. Это был Владимир Ульянов-Ленин, который максимум несколько лет проработал по специальности, а вообще был квалифицированным революционером, то есть тем, кто ломал общественные институты, уничтожал догмы, традиционные идеологии разрывал.

И вот сейчас у нас что-то подобное творится, только сейчас не немецкий Генштаб хочет в запломбированном вагоне нам привезти нового премьер-министра, а неизвестный и хитроумный закулисный кукловод. К огромному сожалению, сейчас это всё освящено, в отличие от большевистской агрессии, волеизъявлением избирателей», – заметил Михальчишин.

Националист не преминул также вспомнить и инициативу команды президента Владимира Зеленского касательно снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли, что перекликается с подобными действиями большевиков после Гражданской войны.

«Не забываем и о других параллелях, которые уже даже на уровне риторики просматриваются. Сейчас будет стоять вопрос, в конце этого года максимум, о запуске так называемого рынка земли. Под него будут подгонять и новую административно-территориальную реформу, под него подгонят и продолжение децентрализации, когда земли, которые сейчас вне границ населённых пунктов, объединённых территориальных общин, им предоставят в пользование и распоряжение, и после этого нам запустят маховик очередных выборов.

А не также ли сделали большевики сто лет назад, когда украли у эсеров аграрную программу и пообещали 100 млн га земли раздать людям? И люди, после четырёх лет войны, бессмысленной, абсурдной и кровавой, на это пошли, повелись, но расплатились голодом, расплатились рабством и расплатились крепостничеством, когда не имели даже паспорта, чтобы поехать в город. Чтобы у нас ещё в этот раз так не вышло, давайте будем сейчас бдительными», – предостерёг Михальчишин.