«Голодающий» Саакашвили и тень «революции»: Грузия – на краю хаоса

Грузинская оппозиция не прекращает попыток совершить государственный переворот в стране. В данный момент происходит выполнение запасного плана, главным стержнем которого является «голодовка» бесноватого Мишико Саакашвили в тюрьме.

Накануне председатель «Единого национального движения» Ника Мелия предъявил властям заведомо невыполнимый ультиматум, а по истечении его срока заявил, что «саакашисты» теперь перейдут к активным формам протеста.

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«Завтра, 8 ноября, в 20:00 победу свободы мы должны начать с площади Свободы. Все туда, где не раз писалась история Грузии. Очень большое спасибо, ободритесь, и все будет отлично. Перед историей грузинское общество никогда не выходило проигравшим и так будет и в ближайшем будущем. Мы победим во имя правды», – заявил Мелия.

Он подчеркнул, что Грузия находится на распутье – Запад или Россия, а арест Саакашвили романтично назвал пленением.

Поводом для перехода к массовым акциям становится «голодовка» и якобы критическое состояние здоровья Саакашвили, в то время как самая широкая общественность могла наблюдать, как он принимает пищу в разное время суток и в разной одежде. Назвать это фальсификацией фото и видео материалов никак невозможно.

«Михаил Саакашвили и сейчас принимает каши, натуральные соки, о чем мы говорим, это подтверждается доказательствами. Это пища, это уже не медицинское назначение, это еда, которую получает заключенный», — сказал глава Минюста Рати Брегадзе.

Разумеется, подобная новость не могла не «шокировать» главного народного защитника Грузии Нино Ломджария. По ее словам, во время посещения пенитенциарного учреждения N12, где отбывает свое наказание Мишико Саакашвили, сотрудники ее ведомства побеседовали с медперсоналом, изучили последнюю информацию / документы, связанные с объявлением голодовки экс-президента Саакашвили.

«В результате визита было установлено, что с 30 октября 2021 года по запросу начальника медицинского отделения Особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения он получал небольшие количества соков и пюре в медицинских целях. Этот продукт ему предоставил сам медицинский персонал, который объяснил, что его нельзя оценивать как прием пищи и их прием в малых дозах в жидкой форме обусловлен состоянием здоровья пациента», – сказала она.

Далее в аппарате «народного защитника Грузии» подчеркнули, что вследствие такой «дезинформации» Михаил Саакашвили и вовсе отказался принимать всевозможные соки, глюкозу, лекарства и часть лечения, а также проводить ряд обследований.

Очевидно, остается дождаться того случая, когда омбудсмен потребует от грузинских властей доступа к Саакашвили массажисток на сеанс, который является частью оздоровительной процедуры для реабилитации духовного состояния Мишико.

Один из соратников Саакашвили Гиги Угулава, говорят о «голодающем» в тюрьме президенте, никак не в состоянии осознать, что в тюрьме голодает не президент, а преступник. Депутат от оппозиции Саломе Самадашвили решила сделать хорошую мину при плохой игре, признав содеянное «националами» во главе с Саакашвили 7 ноября 2007 года самой тяжелой ошибкой «ЕНД».

«Трудно представить более серьезную политическую ответственность за случившееся. Поэтому да, действительно была допущена ошибка, это была действительно тяжелая страница нашей истории», – сказала Самадашвили.

Кто бы ей объяснил, что жесточайший разгон народной манифестации, в которой принимали участие сотни тысяч людей, убийство нескольких манифестантов, это не ошибка, а тягчайшее преступление против собственного народа. Тогда демонстранты, в отличии от «саакашистов», не шли на штурм правительственных зданий, не собирались захватывать власть силой. Можно лить лживые крокодиловые слезы сколько угодно, это никого не обманет. Преступник должен сидеть в тюрьме – это аксиома.

На одном из протестных акций «националов» одному из участников стало плохо и его даже не довезли до больницы. Трагедия этого несчастного человека, к сожалению, символична – там, где действуют «националы», всегда стоит запах смерти. Трупы людей для них необходимый строительный материал, чтобы успешнее претворить в жизнь свои планы.

А планы на будущее у них обширные. О них на брифинге сообщил представитель Службы государственной безопасности Грузии Бачо Мгеладзе:

«По оперативной информации, организаторы акций планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится Михаил Саакашвили, в целях помешать повседневному режиму работы этих ведомств».

Разумеется, всей этой деятельностью активно дирижирует из тюрьмы отбывающий свой срок Мишико Саакашвили, рассылая необходимые директивы, хотя посещающие его сторонники рассказывают «ужасы» о его физическом состоянии.

Служба государственной безопасности со всей ответственностью предупредила, что все противоправные и противозаконные действия будут пресекаться законом. Правоохранителем органам сделать это будет не трудно, потому что реальная угроза возвращения во власть провинциального фашизма, заставила активизироваться здоровые силы общества. Они провели в центре города свою акцию. Среди них были и те, кто пострадал от рук палачей-саакашистов 7 ноября 2007 года. Этим людям будущее Грузии небезразлично, и определять его они будут в Тбилиси, а не в Вашингтоне и Брюсселе.