Голодные заложники: заробитчане готовы бежать из Зе-Украины куда угодно

12.05.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины так и не смогло создать обещанные 500 тысяч рабочих мест. Безработица в стране растет, и рассчитывать приходится на то, что граждане найдут работу за границей.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр объявил, что правительство создаст 500 000 рабочих мест для заробитчан, призвал их возвращаться в Украину. Еще раньше президент Зеленский приглашал их вернуться. Ну вот, они вернулись.

Но, насколько официально известно, ни одного рабочего места при этом правительство не создало. Наоборот, количество рабочих мест в Украине сократилось, потому что у нас после ввода карантина очень многие предприятия, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, прекратили свою работу и сократилось количество рабочих мест.

Теперь, естественно, людям куда-то надо деваться им же нужно жить. Ну, вот появился спрос на сезонные работы в европейских странах. Та же самая история с Финляндией, с Польшей. Эти страны обратились к украинскому правительству с просьбой разрешить гражданам выезд. Были затруднения, об этом много говорили и писали.

Но я очень рассчитываю на то, что будет выполнено обещание президента Зеленского, которое он произнес, если не ошибаюсь 9 мая, в Ужгороде. Он объявил о том, что украинские граждане в Украине рабами не являются и что, если они хотят выезжать на заработки в Европу, – пусть едут, что этому препятствовать нельзя.

Ну, надеемся что так и будет, хотя от отдельных посольств были все-таки заявления другого рода. Британское посольство опубликовало заявление о том, что, тем не менее, без разрешения МИДа украинских граждан якобы не выпускают и так далее. Ну, с этим нужно разобраться до конца», – сказал Виктор Суслов.