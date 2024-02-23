«Голодный украинский беженец сменился наглым и хитрым» – польский профессор

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Поляки считают, что наводнившие их страну украинцы, отнимают благополучие у местных жителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью газете Dziennik Polski заявил психолог и профессор Ягеллонского университета Збигнев Ненцки

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Издание обратило внимание, что в феврале 2022 года уровень поддержки поляками украинцев доходил до 90 процентов, но уже летом 2023-го этот показатель упал до 75 процентов.

«Нам режет глаза и сердце, что у украинцев есть бонусы, которых нет у нас, такие как доступ к нескольким квартирам, различные социальные льготы, доступ к образованию, особенно когда мы говорим о яслях и детских садах, доступных наравне с поляками. И это меняет восприятие украинцев как жертв на соперников, которые отнимают часть нашего благополучия», – описывает профессор чувства поляков.

Кроме того, добавляет он, «зерновой вопрос перевесил чашу весов».

«Есть еще проблема богатых украинцев. Я говорю «проблема», потому что это режет глаза. Они богаты, так что, может быть, им стоит выразить нам благодарность, а не обращаться за помощью? На смену стереотипу голодного, бедного беженца пришел стереотип богатого, наглого и хитрого украинца», – говорит эксперт.

По его словам, опасность для Польши представляет создание в будущем закрытых украинских анклавов.

«Естественно, что всех тянет к своим, но эта антиассимиляционная культурная модель не способствует хорошим отношениям, которые можно наблюдать, например, во Франции и отношениях с живущими там арабами. Национальная сегрегация также может стать долгосрочной проблемой в польско-украинских отношениях в Польше. Одним из самых мощных негативных социальных механизмов является разделение людей на две группы: «мы» и «они». У нас есть множество данных, доказывающих, что такое разделение порождает естественный конфликт. Боюсь, что в нашем польском сознании вместо «мы, европейцы» появится это разделение. Если это будет углубляться, это принесет много конфликтов», – предупреждает Ненцки.