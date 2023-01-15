«Голодомор» даёт Украине полное право убивать русских по всему миру» – генерал СБУ

Вадим Москаленко.  
15.01.2023 23:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические убийства, Русофобия, Терроризм, Украина


Бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун анонсировал внесудебные расправы, теракты и диверсии против деятелей в России, заверив, что мировое сообщество закроет глаза на действия украинской стороны, как закрывает глаза на деятельность израильских спецслужб.

Об этом СБУшник заявил в эфире «Радио НВ» заявил передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун анонсировал внесудебные расправы, теракты и диверсии против деятелей...

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«А почему Израилю так можно делать? Как исторически сложилось, что есть Моссад, который никогда-никогда не подтверждает то, что именно они берут за что-то ответственность, но мы понимаем, что они могут действовать подобным образом?» – спросил радиоведущий.

«Думаю, что сама трагедия еврейского народа, Холокост, и те бешенные жертвы… На фоне того, что очень много стран в своё время просто закрыли глаза или игнорировали призывы о помощи, имеют какую-то историческую тенденцию, что им теперь можно, они тогда претерпевали, а сейчас они хотят отомстить», – сказал СБУшник.

По его словам, у Украины примерно та же ситуация.

«Я думаю, что после этой войны, после того, что увидел весь мир, когда мир поймёт, что мы понесли не меньшие потери, и не только на этой войне, но и  в предыдущие годы и столетия.

Я не призываю говорить об уничтоженном Батурине и вырезанных Меньшиковым 15 тысячах, но «голодомор» же был буквально менее ста лет назад, и доказательства его существования даже не требуют препирательств, и очень много стран поддержало, что это действительно был геноцид украинского народа.

И после войны, когда будут совершены определённые внесудебные акции, не думаю, что много стран выступят против Украины», – заверил Ягун.

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