Голодомор головного мозга

23.11.2018, Киев, Александр Ростовцев

В ноябре 2016 года президент Порошенко отдал распоряжению МИД Украины усилить натиск на международной арене, чтобы как можно больше стран мира признали «голодомор» геноцидом. Инициатива затевалась с таким прицелом, чтобы к ноябрю 2018-го, на который приходится 85-летие голода 1932-33 годов, хоть кто-нибудь, да признал фальшивку, вот уже два десятка лет усердно раскручиваемую свидомыми и бандеровцами.

Особенно тщательно украинским МИДом обрабатывались представители Израиля, США и Великобритании.

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Результат получился довольно интересный. В Израиле усилия внешнеполитического ведомства Украины не оценили. По их мнению, геноцид может быть только один и имя ему – Холокост. Точка. В Великобритании сделали вид, что изучили переданные Украиной материалы, но в конце концов ответили, что официально геноцидом их государство признаёт Холокост, этническую резню в Руанде, да ещё события в боснийской Сребренице, тщательно выдернутые из всей цепочки войны в Югославии.

США до последнего момента также не сильно радовали киевский режим. Спикер Госдепа Хизер Науэрт огорчала назойливых просителей из Украины туповатыми речами, объясняя послу Чалому, что в США не понимают, зачем надо выделять голод на Украине в отдельный геноцид, когда как «целых 70 лет на территории СССР шло уничтожение всех населявших его народов».

Чтобы привлечь дополнительное внимание к «голодомору», в ноябре 2017 года Порошенко принялся долдонить о «безнравственности отрицания «голодомора», как и отрицания холокоста», и даже завёл волынку о введении уголовной ответственности «за отрицание «голодомора-геноцида».

Однако, 4 октября 2018 года Сенат США, понимая, что американо-российские отношения испорчены дальше некуда и хуже может быть только война, сделал приятное своему «младшему партнёру», признав «голодомор» геноцидом.

Приободрившийся Порошенко принялся выдувать заявления, как сильно на Украине питают надежды, что однажды в России придут к власти силы, признающие «голодомор» геноцидом, и сделают однозначные выводы. Под «однозначными выводами» Порошенко подразумевает «платить и каяться», поскольку современная Россия является правопреемником СССР.

Интересно, что в последние несколько лет официальный Киев нашёл для оправдания своих шкурных интересов заграничный «авторитет» в лице американского юриста Рафаэля Лемкина, давшего жизнь терминам «геноцид» и «холокост». Однако возлюбили рагули Лемкина не только за это.

Автор термина в 1953 году (к 20-летию голода в СССР) опубликовал статью, в которой обвинял сталинское руководство в преднамеренном геноциде украинцев. Мол, в это время шло моральное и физическое уничтожение украинской интеллигенции, духовенства и крестьянства, с целью впихнуть склонных к самостийности украинцев в ряды советского народа. При этом Лемкин требовал разделять холокост еврейского народа с «геноцидом» украинцев. Дескать, «мотивы отличались».

В статье Лемкин, не указывая источники, приводит данные о «геноциде украинцев», порой сваливаясь в полный идиотизм, вроде «уничтожения 75% интеллигенции на Западной Украине Советами» в начале 1930-х. Правда, он же и указывает количество умерших от голода на Украине, повторяя выводы советских демографов – полмиллиона человек.

Надо заметить, что Лемкин сам по себе – личность достаточно любопытная. Польский еврей, учился юриспруденции во Львовском университете. В 1933 году, на конференции по международному праву в Мадриде, Лемкин предложил разработать конвенцию против геноцида, а также выделил его основные признаки, основываясь на данных резни армян Османской империей в 1915 году.

Что касается дальнейшей биографии Лемкина, то рагули со смаком её фальсифицируют, упорно игнорируя официальные данные.

Так, по рагульской легенде, семья Лемкина была уничтожена нацистами в Варшавском гетто, но сам он каким-то образом умудрился уцелеть и даже неким немыслимым способом перебраться далеко на запад Европы, куда не добралась гитлеровская оккупация. Оттуда Лемкин перебрался в США, где продолжал работать над конвенцией о геноциде.

На самом деле, о судьбе семьи Лемкина ничего неизвестно, а сам он в 1941 году спокойно эмигрировал в США, где сперва преподавал в университете Дюка, но ещё до окончания войны стал советником Госдепа и Министерства обороны США.

То есть, находясь сначала в польской Западной Украине, затем в в самой Польше, а потом и в США, юрист Рафаэль Лемкин ни дня не жил в СССР и не имел доступа к документам, касавшимся голода начала 1930-х. А с учётом времени публикации статьи с голословными утверждениями о «советском геноциде украинцев», всё однозначно говорит о пропагандистском заказе автору прижившегося в ООН термина «геноцид».

Достаточно вспомнить, что на дворе стоял разгар холодной войны, уже состоялся первый Берлинский кризис 1948 года, американцы потеряли Китай, а в Корейской войне войска США так и не смогли одержать победу, несмотря на огромные людские и материальные потери, а также грандиозные политические усилия.

Характерно, что Лемкин, как и свидомые, полностью игнорировал демографические показатели роста населения УССР (с провалом во время гитлеровской оккупации), а также данные ООН, свидетельствовавшие о неуклонном повышении послевоенного уровней благосостояния, образования, медицины и других сфер жизни населения СССР и Советской Украины. Также никого не трогал факт массового участия украинцев в кадровой политике СССР на всех уровнях.

Следует отметить, что свидомое охранительство голодоморной темы и выбранные для её популяризации источники, носят изначально ущербный и даже проигрышный характер. Исследования советских и российских историков они отвергают с порога, беря на вооружение всевозможные фальшивки, вроде пресловутого «исследователя» Роберта Конквеста с его «Жатвой скорби» и несколько менее известного Джеймса Мейса, работавшего в тенденциозном «Институте украинских исследований» (HURI) при Гарварде.

Можно также вспомнить скандальную фотовыставку о «голодоморе», организованную СБУ (напомним, одним из организаторов фальшивки являлся тогдашний зав. архивом СБУ, бандеровская гнида Вова Вятрович), где в качестве наглядных примеров страданий украинцев были использованы фотографии времён Великой депрессии США и печально знаменитого голода в российском Поволжье.

К несчастью свидомого агитпропа, на Западе довольно давно сформирована группа историков из США, Германии, Великобритании, Австралии и других стран, под названием «Советское наследие», годами работающих в открытых советских архивах.

Американские фермеры в Арканзасе, США. Великая депрессия. Украинской пропагандой изображенные на снимке люди выдавались за голодающих крестьян в УССР.

То, какие выводы делают западные историки на основе реальных документов, заставляет свидомых нервничать и даже истерить.

Так, в начале 2000-х, когда Украиной правил оранжевый вождь Ющенко, профессор-историк из университета Вирждинии Марк Таугер опубликовал в украинской печати статью «О голоде, геноциде и свободе мысли на Украине», в которой поделился своими соображениями о «голодоморе», попутно рассказав читателям, как украинские «вчэные» осыпали его проклятиями, не посчитав нужным сколь-нибудь обосновать свои выкрики и не удосужившись ознакомить с дебатами широкие слои общественности.

Дело дошло до того, что на Таугера принялся катить бочку лично Ющенко, поскольку американский профессор своими фактами и таблицами портил ему всю голодоморную пропаганду.

Статья Таугера довольно пространная, но выводы в ней делаются однозначные: никакого геноцида украинцев в Советском Союзе не было. Причины разразившегося голода были многочисленными и Таугер их указывает, не забывая приводить доказательства. «Какой же это геноцид, если центральным правительством оказывалась всемерная помощь населению?» – задаёт нелёгкий вопрос свидомитам американский профессор. И даже приводит цитаты из документов и частной переписки Сталина, где нет и легчайшего намёка на ненависть к украинскому народу и крестьянству в частности.

В принципе, Таугер и группа «Советское наследие» сделали для опровержения свидомой и вообще антисоветской лжи больше, чем российский агитпроп, традиционно отделывающийся декларативными заявлениями. Если Таугер мягко критикует Конквеста за тенденциозность и политизированность, то профессор Дэвис из университета Мельбурна (участник группы «Советское наследие») опираясь на документы заставил вилять пятой точкой и публично признаться во лжи фальсификатора со стажем, которого не мог побороть даже тов. Суслов со своей мощнейшей пропагандистской машиной.

Следует добавить, что Таугер и группа «Советское наследие» отнюдь не являются просоветскими исследователями, и в их выводах можно найти множество критических замечаний, касающихся продразвёрстки, коллективизации и других ключевых событий того времени.

Замечательно также наблюдать, что на тему «голодомора» больше всего упарываются западенские пропагандоны, утверждающие, будто голод 1932-33 годов заканчивался на границе СССР.

Им противоречит украинская газета «Українські щоденні вісті» за конец июля 1932 год, издаваемая в Нью-Йорке, со ссылкой на польскую прессу сообщающая о массовых антиправительственных мятежах голодающих польских и украинских крестьян и разгром ими помещичьих имений. В Краковском воеводстве и в Ковельском уезде (Волынь) голодные крестьяне вступали в вооружённые столкновения с полицией, а их в ответ расстреливали привлечённые к подавлению мятежей полицейские и армейские части.

В одной только Лодзи восстало более 60 тысяч голодных рабочих. А в газете «Сила» приводился случай, как в Здунской Воле под Варшавой крестьянин привёз продавать на ярмарке своего 18-летнего сына всего за 50 злотых, чтобы на вырученные деньги накормить остальную семью.

Румынские газеты 1932 года также сообщают о голодных бунтах в Бессарабии и, особенно, в Кишинёве. В Текнишите из режимной больницы сбежали голодающие прокажённые. Румынские рабочие ходят на работу, как на войну, только чтобы сохранить рабочее место. Люди умирают прямо у станков, их хоронят у заводского забора без всякой регистрации. Остаться безработным ещё хуже – это верная смерть.

Похожие сообщения в тот же период приходили из Чехии и Словакии.

К сожалению, украинцев в массе всё это не очень интересует и люди предпочитают употреблять информационные помои, льющиеся из украинских СМИ и телевидения. Социологические опросы группы «Рейтинг», проводившиеся 20 – 29 октября, дают 79% сторонников геноцидной теории заговора москалей против 12% здравомыслящих. При этом в «голодомор-геноцид» верят 92% западенцев и уже почти 70% «схидняков».

Голодоморная истерия – очень удобный инструмент не только для практической русофобии и вымогательства денег, но и мощнейший инфоповод для отвлечения внимания украинцев от провальных 27 лет «незалежности». Если оставить в стороне научную, промышленную, инфраструктурную деградацию некогда процветающей советской республики, выяснится, что депопуляция Украины, произошедшая не от форс-мажорных обстоятельств, а как следствие упорядоченного грабежа и разорения страны свидомыми «элитками» уменьшилось с 51,2 млн человек в 1991 году до 45,5 млн в 2014 году, что само по себе намного превышает любые реальные потери от голода 1932-33 годов.

Да и то, это результаты прикидочные, поскольку перепись населения на Украине в последний раз проводилась в далёком 2001 году.

О потерях Украины в результате «пэрэмоги революции гидности» в феврале 2014 года и последующих событий, можно только догадываться, но оценочно, дела обстоят следующим образом.

Отколовшиеся Крым и ЛДНР дают в сумме около 5 миллионов человек. Постоянно работающие за пределами Украины гастарбайтеры – ещё примерно 4,5 миллиона. С учётом галопирующей смертности и военных потерь, демографы оценивают реальное население современной Украины в 35 – 37 млн человек.

Минус 15 миллионов человек – подобного антирекорда не сумел достичь даже бесноватый Гитлер! За него Украину угробили его холуи – бандеровцы и союзные с ними рагули, ищущие виновных где угодно, но только не среди себе подобных.