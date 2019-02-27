Голодомор решили вписать в перечень украинских перемог

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцы очень любят жаловаться на свои исторические поражения и несправедливость, однако, если смотреть с другой стороны, то буквально всё, даже трагедию голода в УССР 1932-33-х годов, можно подать как успех.

Об этом во время конференции заявил украинский философ Вахтанг Кебуладзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы любим плакаться, рассказывать истории наших поражений. Мы не можем этого забыть, потому что часто истории наших поражений – это истории преступлений против нас, скажем, голодомор или российская агрессия, и так далее. Но давайте попробуем даже эти истории поражений рассказывать, как истории успехов.

Скажем, голодомор – это ужас, да? Это преступление против Украины и это, в принципе, не поражение, а ужасная трагедия и очень травматическая история, которую пережили все мы и наши семьи.

Но то, что сегодня во всём цивилизованном мире голодомор начинают признавать «геноцидом украинского народа» – это наш успех!

Мы должны этим гордиться – наш голос был услышан, и мы превращаемся не только в объект исторических манипуляций, а иногда наш голос слышат и у нас появляется субъектность», – заявил Кебуладзе.

Напомним, что голод в начале существования СССР был во многих союзных республиках, однако на Украине при поддержке США раскручен миф о том, что Москва специально устроила «голодомор» для умерщвления украинских крестьян, якобы, выступавших за выход из Советского Союза. При этом от голода умирали представители всех национальностей.