Голодомор во время голодомора

Новости Украины

Некрофильский жупел – голодомор, с размахом отмечаемый в конце ноября, прошкандыбал по Украине. Отскорбели рулевые тонущей Украине, так отскорбели — примерно как Саакашвили в тюрьме голодает.

С подачи русофобов, РУХовцев и профессиональных украинцев из Канады голодомор стали навязывать в 90-е, когда «поколение дворников и сторожей» наконец-то узнало, что такое настоящий голод, и довели до маразма сейчас, когда даже перепись проводить страшно — от лишений население стремительно вымирает.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Что думают люди от сел до городов-миллионников, когда наблюдают ежегодную вакханалию держиморд со свечами вокруг голодоморных истуканов: «Три толстяка, сто толстяков, собрать бы вас всех и скормить собакам!»?..

Зеленский с женой тоже пошли отмечать голодомор. Подозреваю, что перед вылазкой гаранта предупредили — ты ж там поздравлять не удумай, не лыбься, скорби. И он корчил скорбную рожу у скульптуры «Горькая память детства», девочки-палочки с колосками — изваяли ее такую несчастную, чтобы почему-то в Кремле было стыдно, а не сытым «скорбящим» от украинской власти.

В мире розовых пони, где пребывает чета зеленских, все отрепетировано как в театре: к господам подвели румяных детей с лампадками, вырядили в венки артисток балета, пенсионеров для массовки нагнали. Только ведь последние не в театре, и задумка о том, как пожилые люди пускают слезу от каких-то там кошмарных воспоминаний, вообще не сработала — это по чему они должны скорбеть: по гастрономам эпохи Брежнева, по закупке конфет килограммами вместо двух штучек барбарисок на новый год?

Последнее время, чтобы изображать для наблюдателей ОБСЕ и иностранных журналистов благополучие, плакальщики голодомора еще и еду на мемориалы тащат — хлеб, сухари, яблоки… Что подешевле, конечно, но в стране голодных! В такие моменты мне всегда вспоминается детсад, в котором за шарики из хлеба вмиг в угол ставили, чтобы не забывали, какой ценой он достался. А варвары продуктами разбрасываются. Только в этом году страшная правда сама поперла, влезла в кадр, а «элита» и не заметила.

В Сети не утихает скандал из-за видео, от которого ком к горлу подкатывает: когда постамент той самой бронзовой девочки уже цветами и горбушками завалили, лампадки зажгли, Зеленский куда-то на банкет отбыл, а на его место прибыли депутаты для выкрутасов в голодоморном экстазе, к памятнику подошел сгорбленный старик, взял хлеб и стал есть его прямо в кадре.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Интересно, что в этот самый момент помощник нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко снимал для своего барина «сторис», чтобы депутат в соцсетях хвастался — и кланяется он там, и крестится, и пыхтит, но только дедушку не замечает. И в Инстаграм свою голодоморную йогу выложил — стыдно не стало. Ну правда, пролетела бы в кадре муха, разве бы он заметил? Упражняясь в скорби, Тищенко вспомнил, что во время голодомора люди если кору деревьев… А он уверен, что и этот старик ее не ест?

А вот главарь Южного межрегионального отдела института нацпамяти Сергей Гуцалюк в честь голодомора написал пост о том, что «помнит жертв красных химер» и умозаключил:

«Вот что приносит оккупант, если ему не дать отпор».

Но главное, это фото под текстом. Гуцалюк опубликовал окно своей светлицы, а на нем — свеча, ружье и патроны.

Интересно, кого же он собрался прямо из окна расстреливать — таких вот голодающих стариков и старушек или тех, кто обращает на весь этот чудовищный цинизм внимание?

Сборище моральных уродов давно облепило голодомор своими символами — свеча в окне (и с улицы, и у соседей ни разу не видела), свечи на экранах телевизоров, колоски, лампадки, конкурсы голодоморных рисунков в школах, когда детей заставляют рисовать гробы и скелеты… Ну как-то много всего, композиционный перегруз, а, как известно, краткость — сестра таланта. Я бы, например, 30-летие голодоморной эпохи выделила бы всего одним штрихом — той самой картиной, где обложенная яствами «жертва голодомора» Антон Геращенко облизывает тарелку. Понимаю, что зрелище до тошноты омерзительное — зато правда.