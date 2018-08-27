Голодовка Сенцова оказалась лживым спектаклем

27.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Раздутая на Украине и подхваченная московскими либералами истерия вокруг «голодовки» осужденного за терроризм Олега Сенцова – спектакль с целью дискредитации России.

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил лидер движения «Ночной Дозор», один из защитников Бронзового солдата в Таллине и организатор Бессмертного полка в Эстонии Дмитрий Линтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«По поводу Сенцова. Эта «многомесячная голодовка», где он, преодолевая позывы к еде, уже сто дней голодает, скоро будет двести – это же человек вошёл в историю!

Поймите, я сам находился в тюрьме, я сам голодал неделю, через неделю уже мозги не соображают! А если «сухая» голодовка, то через месяц, максимум два, ты кони двинешь! Какие сто дней? Что они нам рассказывают?» – удивляется прибалтийский общественник.

«Это совершенно дебильная история, эти либеральные крики ни о чём. Они – бессмысленные обезьяны, которые берут картинку и танцуют вокруг неё!

Сенцов хотел организовать теракт, его взяли за теракт. Какой он «известный режиссёр» – он снял, простите, фильм-г###но. У меня есть сборник моих детских стихов, сборник статей – «я великий писатель», потому что тоже сидел в тюрьме и голодал?

Я это говорю к тому, что не надо фейки – это абсолютный бред, политические действия, направленные на дискредитацию российского государства», – добавил Дмитрий Линтер.